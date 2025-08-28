Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Digna tiene un tenso cara a cara con don Pedro
Un sonado enfrentamiento
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 27 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 380 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Damián hace todo lo que está en su mano para tratar de calmar a Pelayo. Y todo como consecuencia del escándalo que amenaza con salpicarle. Digna descubre, a través de Gema, que Fina ya no está en la colonia. Al ser consciente de que ya sabe toda la verdad, Marta acaba derrumbándose con Digna.
Irene, por su parte, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para destapar la traición que sufrió Joaquín, mientras que María lucha por encontrar el instante perfecto para dar un importantísimo paso con Andrés. Dadas las circunstancias, la tensión en la directiva aumenta de forma considerable mientras tratan de controlar el miedo entre los trabajadores. Harta de excusas, Ángela irrumpe en la fábrica en busca de respuestas. En cuanto a Cristina, se muestra profundamente desesperada. Hasta tal punto que no duda en enfrentarse a don Pedro por su padre. Eso sí, un dolor inesperado acaba impidiendo que don Pedro revele toda la verdad. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 381 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 28 de agosto?
De esta manera tan concreta, vamos a ser testigos de cómo Cristina empieza a notar algo preocupante en don Pedro, mientras que Irene hace todo lo que está en su mano para acercarse a Digna. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ella no está para nada dispuesta a perdonar. ¡Ni mucho menos!
Luz, por su parte, presiona a don Pedro para que diga la verdad, mientras que María parece haber cambiado de opinión respecto a la idea de adoptar un niño. Marta no puede evitar mostrarse cada vez más inquieta por el paradero de Fina, mientras que Carmen acaba descubriendo que Fina no está en París.
Lejos de que todo quede ahí, Gabriela se enfrenta a una negociación mucho más compleja de lo que esperaba, mientras que Marta no piensa detenerse hasta encontrar a Fina. Pelayo no puede evitar temer las graves consecuencias. Digna protagoniza un tenso cara a cara con don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
