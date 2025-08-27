Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Digna descubre que Fina ya no está en la colonia
No se lo esperaba
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 26 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 379 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Marta confiesa a las chicas el verdadero motivo de la marcha de Fina. Todo ello mientras Pelayo hace saber a Marta que han contratado a varios detectives para dar con el paradero de Fina a la mayor brevedad posible. Es un hecho que el tiempo corre en su contra, por lo que deben ser rápidos para tratar de conseguir su cometido sin más dilación.
Lejos de que todo quede ahí, hemos observado cómo Irene ha empezado a atar cabos respecto a la desaparición de José. Es más, ha optado por desafiar a don Pedro con una prueba que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Todo ello mientras que Digna tiene un tenso enfrentamiento a Damián respecto a las numerosas negligencias en la seguridad. El miedo a la enfermedad comienza a hacerse cada vez más presente entre los trabajadores. Es más, Luz acaba descubriendo hasta dónde llega la desinformación en la fábrica. En cuanto a Joaquín y Luis, optan por defender a capa y espada a la empresa, por lo que la decepción de Luz aumenta de forma considerable. La cercanía entre Cristina y Luis continúa aumentando de forma relevante y a pasos agigantados. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 380 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 27 de agosto?
De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo Damián hace todo lo que está en su mano para calmar a Pelayo ante el escándalo que amenaza con salpicarlo. Digna, por su parte, ha descubierto que Fina ya no está en la colonia. Así pues, Marta acaba derrumbándose al ser consciente de que Digna sabe toda la verdad.
Irene, por su parte, ha hecho conocedora a Digna de la traición que sufrió Joaquín, mientras que María hace todo lo que está en su mano para tratar de encontrar el instante adecuado para dar un importante paso con Andrés. Harta de excusas, Ángela opta por irrumpir en la fábrica en busca de respuestas.
Desesperada, Cristina tiene un tenso enfrentamiento con don Pedro por su padre. A pesar de todo, don Pedro sufre un inesperado e intenso dolor que le impide confesar toda la verdad. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
