‘La Reina del Flow 3’: los personajes que no estarán en la tercera temporada

El 2026 promete llegar repleto de estrenos muy esperados. Si hablamos de la pequeña pantalla, una de las ficciones que más expectación está generando es La Reina del Flow 3. Y es que, la popular producción colombiana se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años. Pues, su historia, repleta de música, traición, pasión y misterio, no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, y aunque no estaba previsto el lanzamiento de más capítulos, los altos cargos de Caracol TV terminaron cediendo por las numerosas peticiones del público. Un deseo cumplido para los fans que llega, el próximo 13 de enero, de la mano de nuevos capítulos.

La Reina del Flow 3 es un hecho y la cadena de televisión ya calienta motores de cara a su esperado estreno. Eso sí, para su lanzamiento en Netflix todavía tendremos que esperar un poco más. Sin embargo, nunca viene mal recordar que esta nueva temporada sufrirá una serie de cambios. Pues, no estarán todos los personajes que estuvieron presentes en las anteriores entregas. Eso sí, los imprescindibles no faltarán. Yeimy, Charly Flow, Ligia, Erick y muchos más continuarán presentes en la trama. Pero, ¿cuáles serán las ausencias? Realizamos un breve repaso de lo que se sabe.

Personajes que no estarán en ‘La Reina del Flow 3’

Tal y como se ha confirmado, una de las grandes ausencias de la serie colombiana será el personaje de Juan Camilo «Juancho» Mesa. El encargado de confirmarlo, primeramente, fue el propio actor Andrés Sandoval. Y es que, por lo que parece, su personaje ya no tenía cabida en la historia. Pues, recordemos, fue amigo de Charly Flow y pareja de Yeimy Montoya. Pero, estos dos últimos personajes terminaron por superar sus diferencias y comenzaron una vida juntos.

Otra actriz que no se ha unido al elenco ha sido Valentina Lizcano, que daba vida a Zulma. Recordemos que la mujer mantuvo un breve affaire con Charly Flow, mientras este no estaba con Yeimy. Su parición en la serie ha sido breve, pero no ha dejado indiferente a nadie. Una baja a la que se suma la de Zafiro, interpretada por Camila Taborda, y Cris Vega, por Kevin Bury. Este último artista es uno de los más queridos por los fans. Pues, conquistó a todos con temas como Beligerante, Bellaquera o Tú serás mía.

¿Cómo ver las primeras temporadas de ‘La Reina del Flow 3’?

Si resides en España, la única opción disponible para ver la serie es a través de la plataforma de Netflix. Mediante una de sus opciones de pago, la app pone a disposición de sus suscriptores una infinidad de contenido audiovisual. Una serie de títulos donde se encuentra La Reina del Flow. Eso sí, la tercera temporada todavía no está disponible.

La primera temporada está compuesta por un total de 82 entregas. Todo ello sumado a los 89 capítulos de la segunda temporada. Por lo tanto, estamos siendo testigos de una historia larga, pero completamente cautivadora. Respecto a la nueva temporada, todavía se desconoce cuántos capítulos tendrá.