‘La Reina del Flow’: Carolina Ramírez desvela cómo consiguió interpretar a Yeimy en la serie

El 2025 está siendo un año importante para los fans de La Reina del Flow. Tal y como hemos informado en varias ocasiones, el elenco de la aclamada producción colombiana se ha vuelto a reunir para grabar una nueva temporada. Nuevos episodios que llegan tras años de ausencia y mucha incertidumbre, pues todo parecía indicar que la ficción concluiría con su segunda entrega. Sin embargo, quien la sigue la consigue. Los fans de la serie han luchado firmemente por ver nuevas entregas de la ficción y los altos cargos de Caracol TV han terminado cumpliendo sus deseos. Por ello, después de cuatro años, han vuelto a reunir a todo el elenco.

Durante los últimos meses, el equipo de actores que compone La Reina del Flow ha viajado hasta España para rodar importantes escenas que formarán parte de la nueva temporada. Un reencuentro con los fans, desde las islas Canarias, donde han comprobado el gran apoyo que siguen teniendo. Por ello, y con las grabaciones finalizadas, Carolina Ramírez ha concedido una entrevista donde ha hablado, como nunca antes, de su carrera profesional y de cómo llegó el papel de Yeimy Montoya a su vida. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.

Indiscutiblemente, ser la gran protagonista de La Reina del Flow ha cambiado por completo la vida de la actriz. Por ello, en su encuentro con Hola!, la artista ha confesado cómo llegó este papel a ella. «Llegó en 2017, en una época en que no quería hacer tele. Yo venía de hacer tiras largas. En esa época estaba muy tranquila, pero tenía una casa muy grande y empezaron a salir goteras. Tenía que cambiar el techo de esa casa… y me salió, «comienza explicando.

Lejos de quedar ahí, Carolina Ramírez confesó que, al principio, no estaba de acuerdo con formar parte de una serie que abordaba mucho el género urbano. «Un día me llama Lucho Jiménez, que en esa época fue el primer productor ejecutivo que tuvo La Reina del Flow 1, y es muy persuasivo. Y me convenció. Lo peor de todo fue que, en esa época, en Colombia estaban de moda las novelas de artistas, de cantantes, y yo me imaginé que era la historia de un reggaetonero», agregó.

«Dije: ‘No puede ser, yo no puedo con el reggaetón. Yo odio el reggaetón. ¿Qué voy a hacer ahí?’. Pero… ¿y el techo? ¿Y el techo? Mentiras. Después Lucho me convenció porque me habló de una vengadora. Era un personaje que yo todavía no había explorado», confesó en la entrevista. Como buena profesional, la colombiana optó por salir de su zona de confort y se aventuró a ponerse bajo la piel de un nuevo personaje.

Carolina Ramírez, sobre sus inicios en ‘La Reina del Flow’: «Arranqué sin expectativas»

«Desde muy joven empecé a hacer personajes muy blancos, muy del amor, muy enamoradas, muy en la búsqueda de la justicia. Pero, esta era una justicia a través de la venganza. Tenía un lado oscuro y dije: ‘Bueno, está bien, hagamos el casting’», confiesa. «Hice casting, no crean que no. Obviamente, me sirvió mucho el tema de la danza, el histrionismo y tenía experiencia con el tema del doblaje por La Hija del Mariachi, una novela que había hecho muy chiquita. Y bueno, quedé», explicó.

Una aventura profesional con la que no puede estar más agradecida. «Arranqué sin expectativas. Una telenovela más. Divertida, la verdad. Dura, eso sí, como siempre: poco tiempo y muchos capítulos, como son las telenovelas colombianas o este tipo de formato de producción. Y ahí caí», indicó a modo de conclusión.