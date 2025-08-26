Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés descubre lo que está pasando con Fina

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 25 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 378 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Marta empieza a vivir su peor pesadilla. Tras despertarse, comprueba que Fina no está por ningún lado. Una situación que la inquieta y preocupa a partes iguales. Pero, todo va a peor cuando descubre la carta de despedida que le dejó.

La ausencia de Fina también impacienta a Claudia, pues no entiende por qué la mujer no acude a trabajar. Una complicada situación que se asemeja a la que están viviendo en la fábrica. Pues, Carmen comienza a sospechar de las enfermedades de los trabajadores. Por ello, preocupada, le pregunta a Gema sobre lo que está pasando. Posteriormente, Begoña y Andrés vuelven a vivir un fuerte enfrentamiento. Pues, no soporta la pasividad del joven. Todo ello mientras Luz se enfrenta a Luis, que intenta defender a capa y espada las decisiones de la junta. Un conjunto de situaciones a la que hay que sumar la profunda charla de Irene con Cristina. Pues, la joven se desahoga con ella tras su dura conversación con don Pedro.

¿Qué sucede en el capítulo 379 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 26 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la ausencia de Fina tiene a todos cada vez más preocupados. Claudia, Gema y Carmen comenzarán a sospechar, pues se percatan que la joven no ha acudido ni a su habitación ni a pasado por la tienda. Por su parte, Marta, completamente desesperada, decidirá contarle todo lo ocurrido a Andrés.

Respecto a la situación de la fábrica, una zona será cerrada por precaución. Todo se complica cada vez más y el miedo aumenta en la colonia, por lo que se generará tensión entre los trabajadores. Ante ello, Digna tendrá una profunda conversación con Damián y, sin dudarlo, le reprochará por su falta de empatía. Por su parte, Gaspar hará todo lo posible para que la doctora ponga un poco de luz al caso.

Lejos de quedar aquí, los espectadores de Antena 3 verán como Irene continúa haciendo todo lo posible por encontrar las pistas sobre la desaparición de José. Pero, serán unas alianzas grabadas con sus nombres lo que reforzarán sus sospechas. Y es que, está convencida de que él no quiso nunca abandonarla. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.