Sarah Pérez Santaolalla es una joven analista política nacida en Salamanca, que en muy pocos años se ha convertido en un rostro habitual en tertulias televisivas nacionales. Su estilo directo, a veces polémico, le ha permitido hacerse un hueco en debates políticos y sociales de gran audiencia, participando en cadenas como RTVE, Mediaset o Antena 3. La reciente controversia por sus palabras contra los votantes del PP y Vox la ha situado en el centro de la actualidad mediática.

La tertuliana de TVE, Sarah Santaolalla, desató una fuerte controversia tras afirmar en directo: «Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox» durante una emisión del programa Mañaneros 360, conducido por su pareja Javier Ruiz

El Partido Popular respondió denunciando que los insultos, proferidos en un canal público financiado con dinero de todos, resultaban inaceptables y exigió su cese inmediato. Por si fuera poco, OKDIARIO reveló que Santaolalla ha sido militante activa del PSOE, al figurar como candidata en las listas municipales de Salamanca en 2019 y 2023 y participar en actos electorales e incluso en pegada de carteles de Pedro Sánchez.

Cuántos años tiene Sarah Santaolalla

Santaolalla nació en 1999 en Salamanca, por lo que actualmente tiene 26 años. Su juventud, unida a una carrera televisiva en ascenso, la ha convertido en una de las colaboradoras más comentadas de los últimos meses. Aunque la polémica reciente la ha dejado en una complicada situación como analista en televisión.

Quién es la pareja de Sarah Santaolalla

En cuanto a su vida personal, los focos apuntan a una posible relación con el periodista Javier Ruiz, con quien ha compartido espacios televisivos como Mañaneros 360. Aunque ninguno lo ha confirmado oficialmente, han sido vistos juntos en Salamanca, lo que ha alimentado rumores sobre un vínculo sentimental.

Qué estudió Sarah Santaolalla

Sarah Santaolalla cursó estudios de Derecho y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca y en León. Sin embargo, distintas fuentes señalan que no llegó a finalizar la carrera de Derecho. Su formación multidisciplinar ha sido una de las bases de su perfil como analista política y tertuliana en medios de comunicación.

Dónde trabaja Sarah Santaolalla

Sarah Santaolalla inició su recorrido televisivo en 7NN, un canal ya desaparecido que estuvo vinculado a posiciones de extrema derecha. Más adelante se incorporó al proyecto de Canal Red, impulsado por Pablo Iglesias, y poco después comenzó a ganar presencia en cadenas de mayor alcance. Su salto a la televisión generalista se produjo de la mano de Cuatro al día, donde participó como jurista, analista política y activista.

Tras esa primera experiencia en Mediaset, pasó a ser colaboradora en programas como Todo es mentira y En boca de todos, consolidando su perfil de tertuliana política. Con el tiempo, también ha tenido presencia en RTVE, formando parte de espacios como Mañaneros 360, dirigido por Javier Ruiz, y Malas lenguas, presentado por Jesús Cintora.