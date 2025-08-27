Las redes se mofan de Javier Ruiz y su novia tertuliana en TVE: «Dime cosas, churri, que yo pongo caritas»

Una nueva polémica ha salpicado a TVE por su carácter sectario y poco plural. El pasado martes 26 de agosto, en Mañaneros 360, Sarah Santaolalla, colaboradora y pareja del presentador del programa, Javier Ruiz, llamó «idiotas» a los votantes del Partido Popular y de Vox este martes. La colaboradora y activista política ha dicho en directo, durante la emisión del programa presentado por su pareja, que «hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al Partido Popular y a Vox». Esta frase la dijo delante de su novio, que no la interrumpió en ningún momento. En redes sociales, los usuarios se han quejado del posicionamiento político (una vez más) de la cadena pública.

El martes pasado, en Mañaneros, cuando se estaba tratando el tema de los incendios que siguen asolando España, Javier Ruiz conectó en directo con su pareja, la analista política Sarah Santaolalla, para reflexionar acerca de cómo el Gobierno y la oposición están tratando la cuestión y si tiene paralelismos con las estrategias trazadas con la DANA del pasado octubre.

Una de las propuestas que ha planteado el PP con los pirómanos para prevenir incendios a futuro es ponerles una pulsera GPS para tenerlos localizados, algo que Sarah Santaolalla utilizó para atacar e insultar a los principales líderes de la oposición. Nombró a Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón (al que señaló como «puñetero»), Isabel Díaz Ayuso y Fernando Mañueco y dijo que a todos ellos había que hacerles seguimiento.

Pero lo más grave llegó al final de la conexión cuando la tertuliana dijo: «El problema de esta gente es que los datos no ayudan. No ayudan a su relato, ayuda la mentira y ayuda un país desinformado y ayuda un país de idiotas, que alguno todavía le creerá. Porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox».

Javier Ruiz escuchó atentamente a su pareja, no la interrumpió y la despidió como si nada. Esta escena ha provocado la indignación en las redes sociales y son muchos los usuarios y personajes políticos que se han mofado y han criticado a TVE por permitir esta falta de rigor.

«Dime cosas, churri, que yo pongo caritas de Ahá, profundo análisis» , escribió un usuario de la red social X burlándose de la actitud del presentador mientras que la tertuliana hablaba.

La Plataforma TVE Libre, por ejemplo, se lamentó de lo sucedido en la red social X. «Sin rigor, repleta de odio, puro fango q vulnera el Mandato Marco, la Ley de ⁦@rtve y el Manual de estilo. Sencillamente intolerable y obsceno en una tv pública».