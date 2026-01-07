Más de 2 millones de espectadores: el fenómeno argentino que rompe la taquilla tras años de sequí

Muchos la comparan con la estimulante Relatos salvajes (Damian Szifrón, 2014), pero Homo Argentum es un fenómeno argentino que eleva todavía más el nivel de sátira sobre el país del fútbol y el tango. Responsabilidad que recae sobre todo, en los hombros de su actor principal, Guillermo Francella. Pues el veterano intérprete encarna, ni más ni menos, que a 16 personajes tremendamente caracterizados en una comedia negra episódica, cuyo recorrido taquillero ya ha conseguido atraer a más de 2 millones de espectadores a las salas. ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿está disponible en los cines españoles? ¿de qué trata su trama?

Lo primero que debemos saber de Homo Argentum es que este fenómeno argentino viene de la mano de un tándem de realizadores de primer nivel: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Dúo que debutó en la pequeña pantalla con la serie Cuentos de terror (2003) y que inició su carrera fílmica de la mano de títulos tan estimulantes como El artista (2008) y El hombre de al lado (2009). En los últimos años, estrecharon su colaboración con Francella, dirigiéndole en la serie El encargado (2022) y en la miniserie Nada (2023). Ahora, Cohn y Duprat se consolidan como directores de éxito con Homo Argentum, siendo esta la película argentina más vista de 2025 y logrando posicionarse como el segundo mejor debut del fin de semana para una producción de su país, vendiendo más de 843.000 entradas en los cuatro primeros días de su estreno.

‘Homo Argentum’: el último fenómeno argentino

Homo Argentum está compuesta por 16 relatos breves que de alguna forma, sirven como espejo actual del país hispanoamericano. Así, sus historias exploran temas profundos como las contradicciones sociales y el oportunismo a través de un retrato ácido cuyo objetivo, no es otro que el de provocar la risa e incomodidad de sus extravagantes situaciones.

Aparte de los 16 roles encarnados por Francella, el filme completa su casting secundario con la participación de Eva De Dominici (No dormirás), Clara Kovacic (Abrakadabra), Aurora Quattocchi (Malèna), Tony Sperandeo (Los cine pasos), Gastón Soffritti (La celebración), Dalma Maradona y Graciela Stefani (El Paraíso), entre otros.

Aunque muchos infieren en su similitud con la anteriormente mencionada obra de Szifrón, Homo Argentum no oculta sus referencias provenientes de la comedia italiana de Dino Risi. Un claro ejemplo la encontramos en Monstruos de hoy (Dino Risi, 1963), la cual presentaba hace ya más de medio siglo, toda una serie de sketches que ironizaban sobre las miserias de la clase media.

Sátira sin moralismos

Más allá del despliegue arriesgado en la multifacética y arriesgada interpretación de Francella, el reclamo y éxito de Homo Argentum como fenómeno argentino, recae en su mirada sin lecciones morales. De ella, sólo encontramos una previsible irregularidad narrativa y grandes dosis de diversión con ese regusto amargo que prevalece en toda historia que intenta subvertir la presencia de las miserias sociales.

Estrenada el pasado 25 de diciembre, Homo Argentum ha sido recibida con cierta polaridad por parte de la crítica internacional. Hándicap que no ha evitado el interés generalizado de los espectadores. A día de hoy, está disponible en varios cines españoles.