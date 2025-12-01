Así es Guillermo Francella: edad, de dónde es y su carrera en cine y televisión

Guillermo Francella es un actor con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Ha trabajado tanto en comedia como en producciones de corte dramático, y su carrera se ha extendido durante varias décadas dentro de la industria audiovisual de habla hispana. Su participación constante en distintos formatos lo ha convertido en una figura reconocida dentro del ámbito del espectáculo.

¿Cuántos años tiene Guillermo Francella?

Guillermo Francella nació el 14 de febrero de 1955, por lo que actualmente tiene 70 años. A lo largo de su extensa trayectoria, ha sabido mantenerse vigente en el mundo del espectáculo, reinventándose y adaptándose a nuevas audiencias sin perder su esencia. Su edad no ha impedido que continúe activo tanto en proyectos televisivos como cinematográficos y teatrales, donde sigue recibiendo reconocimiento por parte del público y la crítica.

¿De dónde es?

Francella es argentino, nacido y criado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el barrio porteño de Villa del Parque. Ese entorno urbano y popular marcó su identidad y en parte influyó en su estilo humorístico, reconocible ya para varias generaciones de argentinos. A lo largo de los años, ha mantenido un vínculo muy fuerte con su país, y gran parte de su carrera se ha desarrollado dentro de la industria audiovisual argentina.

¿Cuál fue su primer papel importante?

Su primer papel realmente significativo llegó en la televisión de los años 80, cuando participó en ciclos humorísticos que comenzaron a darle visibilidad nacional. Sin embargo, el gran salto lo dio con La familia Benvenuto, donde interpretó a un personaje que se volvió muy popular dentro de la comedia argentina.

¿En qué películas famosas ha participado Guillermo Francella?

Francella ha formado parte de numerosas producciones cinematográficas de gran éxito, tanto dentro como fuera de Argentina. Entre las más destacadas se encuentran:

El secreto de sus ojos (2009), de Juan José Campanella, ganadora del Óscar, donde interpretó a Pablo Sandoval.

El clan (2015), dirigida por Pablo Trapero, en la que encarnó a Arquímedes Puccio, un papel dramático que le valió amplio reconocimiento internacional.

Mi obra maestra (2018), una comedia dramática en la que compartió protagonismo con Luis Brandoni.

Corazón de León (2013), una comedia romántica que fue adaptada en varios países.

¿Cómo se hizo famoso Guillermo Francella?

Francella alcanzó la fama principalmente a través de la televisión, en una época en la que los programas de humor ocupaban un lugar central en la cultura popular argentina. Su naturalidad frente a cámara, su habilidad para la comedia y su capacidad para crear personajes entrañables lo convirtieron rápidamente en una figura conocida en todo el país. Programas como La familia Benvenuto, De carne somos y Brigada Cola lo transformaron en un referente del humor.