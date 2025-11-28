Es para engancharse: la serie que acaba de llegar a Netflix y vas a ver en un fin de semana

La plataforma de streaming Netflix acaba de recuperar una de las mejores series que se podían ver en Starzplay: The Great (The Great: An occasionally True Story). Una original tragicomedia satírica protagonizada por Catalina la Grande que pasa de ser una sencilla, soñadora e inocente joven aristócrata a la emperatriz rusa y que tendrá que sobrevivir a su desgraciado matrimonio con el todopoderoso emperador Pedro III, un hombre bastante insensible, cruel e inmaduro. Una emperatriz que desesperada empezará a trazar un plan para asesinar a su marido y mediante un alzamiento convertirse en la máxima autoridad de Rusia. Esta serie británica-estadounidense sorprendió por ese toque satírico y de humor negro en su estreno en mayo 2020 y engancha y sorprende por su trama desde el primero de sus diez episodios. En 2021 se estrenó la segunda temporada de la serie The Great y en mayo de 2023 la tercera y ahora por fin ha vuelto a rescatar Netflix esta entretenida serie.

La serie The Great fue creada y escrita en su mayor parte por el dramaturgo y guionista australiano Tony McNamara y está basada en su obra de 2008 del mismo nombre. La primera temporada cuenta con 10 episodios de unos 50 minutos aproximadamente. Esta ficción destaca por la brillante interpretación de sus protagonistas los actores Elle Fanning como la emperatriz Catalina y Nicholas Hoult en el doble papel del desagradable emperador Pedro III y Yemelyan Pugachev. The Great es una serie compleja que retrata de una forma muy diferente y bastante libre de la vida de la emperatriz Catalina y el emperador Pedro III.

Imagen de la serie ‘The Great’ que se puede ver actualmente en Netflix.

¿Qué pasa en la serie The Great?

Esta serie se centra en el ascenso de la joven aristócrata Catalina que logró convertirse en la esposa del emperador Pedro III. Catalina se desplaza a Rusia con la ilusión de que su matrimonio va a ser perfecto y con la idea de que su esposo será un hombre romántico que se enamorará de ella nada más verla.

Sin embargo, la joven y delicada Catalina se encuentra con un joven cruel y violento que no se acerca ni de lejos a su sueño. El emperador Pedro es un hombre depravado que disfruta con la violencia y Catalina es una mujer cultivada que solo quiere ser feliz. Un emperador que le regala un oso y luego lo mata, que disfruta disparando a los miembros de su corte y que lo único que quiere es que engendre al futuro heredero.

Catalina intenta adaptarse a su destino buscando alguna ocupación para entretenerse en el palacio, pero cuando intenta montar una escuela para mujeres su marido se opondrá a su proyecto y ordenará quemar el edificio. La emperatriz Catalina la Grande es considerada una extranjera en la corte rusa desde el primer momento y se da cuenta que va a ser difícil adaptarse a su nueva vida.

Tras muchos disgustos y problemas se da cuenta de que su única salida es asesinar a su depravado y peligroso esposo. Catalina La Grande trazará un plan para terminar con la vida de su esposo y seguir disfrutando de su vida repleta de lujo y comodidades.

El reparto de esta ficción

Esta serie está protagonizada por los actores Elle Fanning que da vida a Catalina II de Rusia, que borda el papel de esa joven mujer perdida en una corte en la que nadie la entiende. El actor Nicholas Hoult que da vida al cruel y violento Pedro III de Rusia y también a Yemelyan Pugachev.

También tienen un papel de peso en la serie The Great los actores Phoebe Fox que da vida a Marial Brezhnev, Sacha Dhawan a Conde Orlo y Charity Wakefield a Georgina Dymov. En el reparto de esta ficción están también los actores Gwilym Lee, Adam Godley, Douglas Hodge, Belinda Bromilow, Bayo Gbadamos y Sebastian de Souza, entre otros.

En su momento esta brillante serie recibió varias nominaciones a los premios Emmy ya que los actores Elle Fanning y Nicholas Hoult optaron a los premios a mejores actores de comedia y tuvo una valoración bastante positiva por parte del público y de la crítica. La serie The Great es una buena opción para los que buscan una serie con trasfondo histórico que se debate entre el drama y la comedia satírica y describe cómo vivía la realeza en esa época.

Si, además de esta serie, queréis ver otra en la que se hace un retrato más cercano a la realidad de la vida de la emperatriz lo podéis encontrar en la ficción Catalina la Grande dirigida por Philip Martin y protagonizada por la actriz Helen Mirren que está disponible en las plataformas de streaming SkyShowtime y Prime Video.