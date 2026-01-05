El regreso de la icónica serie con la que muchos crecieron en los 2000: fecha de estreno, dónde ver y novedades

Acaba de comenzar el 2026 y las plataformas de streaming ya están anunciando sus estrenos de películas y series. Uno de los más esperados es el estreno por parte de Hulu en Disney+ de la comedia Malcolm in the Middle: Life is still unfair, que se podría traducir por Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, el regreso después de dos décadas del joven Malcolm y su desastrosa familia. La plataforma Hulu acaba de anunciar que el 10 de abril se podrá ver esta comedia creada por Linwood Boomer y Hulu en Disney+ y los fans de Malcolm in the Middle (2000-2006) están encantados con la buena noticia. Por ahora lo único que sabemos seguro es la fecha definitiva de estreno de esta nueva comedia, que se centrará en la celebración del 40 aniversario de boda de Hal y y que constará de constará de cuatro episodios de 30 minutos.

Por ahora los fans de esta conocida serie se tendrán que contentar con ver un primer tráiler en el que se ve a un Malcolm ya adulto, cuyo papel interpreta el actor Frankie Muniz al que todos conocemos por ser el que dio vida al personaje en Malcolm in the Middle desde el año 2000 al 2006. Por esta interpretación el actor recibió una nominación al Premio Emmy y dos nominaciones al Globo de Oro. Aunque todavía no sabemos si Malcolm in the Middle: Life is still unfair estará a la altura de la original, sus seguidores están contentos de tener otra oportunidad de ver a Malcolm y su conocida familia. Esta nueva serie ha sido dirigida por Ken Kwapis y ha contado como guionista con Linwood Boomer.

¿De qué trata la serie Malcolm in the Middle: Life is still unfair?

En cuanto a la trama por ahora sabemos que gira en torno al 40º aniversario de bodas de sus padres Lois y Hal, los cuales le piden a Malcolm que acuda al evento tras años de evitarlos deliberadamente.

Malcolm, que tiene coeficiente intelectual de 165 y era el hijo del medio, ahora ya ha formado su propia familia y vive con su mujer y su hija. Es esta última la que le convence de que vaya al aniversario de boda porque «no puede huir para siempre», y le anima a enfrentarse a sus problemas. Cuando llegan al evento Malcolm se da cuenta de que todos siguen igual y de nuevo chocarán en varias ocasiones algunas más divertidas que otras.

El reparto de esta comedia

Esta serie de comedia estará de nuevo por el actor Frankie Muniz que vuelve a dar vida a Malcolm, el tercer hijo y el hijo del medio de Hal y Lois con un que ahora tiene una hija. A este actor también le hemos visto en ficciones Deuces Wild (2002), Big Fat Liar (2002), Agente Cody Banks (2003) y Racing Stripes (2005). También tienen un papel de peso los actores Jane Kaczmarek como la autoritario Lois, la matriarca de la familia, Bryan Cranston como cariñoso Hal, el patriarca, Christopher Masterson como Francis, el rebelde hijo mayor, Justin Berfield como Reese, el impulsivo hijo, Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, el cuarto hijo y Anthony Timpano como Jamie, el quinto.

También en el reparto estarán los actores Emy Coligado como Piama, la esposa nativa de Alaska de Francis, Vaughan Murrae como Kelly, la hija menor de Hal y Lois, Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm y Kiana Madeira como Tristan, la novia. Además, aparecen Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarban, David Anthony Higgins como Craig Feldspar, Gary Anthony Williams como Abe Kenarban y Dan Martin , Alex Morris, Edward James Gage y Jonathan Craig Williams, respectivamente, como Malik, Trey, Brian y Steve: los compañeros de póquer y de banda en el escenario de Hal y Abe, entre otros.

Los personajes nuevos que aparecerán en la serie son los actores Kiana Madeira y Keeley Karsten que dan vida a la novia y la hija de Malcolm, Vaughan Murrae como Leah, la hija pequeña de la familia y Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, el cuarto hijo, ya que Erik Per Sullivan hace tiempo que se retiró de la actuación.

La serie de comedia Malcolm in the Middle: Life is still unfair es uno de los estrenos más esperados del año en Disney+ junto con la tercera entrega de Tell Me Lies el 13 de enero y la segunda temporada de Paradise y la segunda de This Is Us que se podrán ver a partir del próximo 23 de febrero. También se podrán ver este año en esta plataforma de streaming, aunque todavía no sabemos la fecha concreta, Los testamentos, el spin-off de El cuento de la criada, la adaptación de la novela homónima de Margaret Atwood y las nuevas entregas de The Bear y Solo asesinatos en el edificio.