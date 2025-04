Giro radical de Erik Per Sullivan, Dewey en ‘Malcolm’: reaparece después de 20 años y así está ahora

El protagonista de nuestra noticia de hoy ocupó muchas horas en la pequeña pantalla, pero en 2010 su vida dio un cambio radical. Durante los primeros años del año 2000, millones de espectadores en todo el mundo se rieron con las aventuras de una familia caótica, encabezada por un niño superdotado: Malcolm in the Middle fue una revolución para la comedia televisiva. En ese universo donde los hermanos luchaban constantemente por atención y espacio, uno de los personajes más queridos era Dewey, el pequeño de mirada tierna y comentarios inesperados, interpretado por Erik Per Sullivan.

La serie concluyó en 2006 y con ella también desapareció del mapa uno de sus protagonistas más peculiares. A diferencia de sus compañeros de elenco, que mantuvieron algún tipo de vínculo con el mundo del espectáculo, Erik optó por una salida silenciosa y definitiva. Su retirada, apenas con 14 años, sorprendió incluso a quienes trabajaron con él. Durante años, nada se supo de su paradero. Ni redes sociales, ni entrevistas, ni proyectos profesionales: el actor que alguna vez brilló junto a Frankie Muniz y Bryan Cranston, se desvaneció del foco público.

La situación ha cambiado con la publicación de un breve vídeo difundido por The U.S. Sun, que muestra a Sullivan, ahora de 33 años, caminando tranquilamente por su vecindario acompañado de sus perros. El vídeo, registrado por Richard Beetham, muestra a un hombre sereno, alejado de cualquier artificio mediático, y que, a pesar del tiempo transcurrido, conserva rasgos que hacen inconfundible al entrañable Dewey.

Este inesperado reencuentro visual ha generado una oleada de nostalgia en redes sociales y foros de seguidores de la serie, muchos de los cuales daban por perdido el rastro del actor. Aunque no ha pronunciado palabra ni ha retomado el contacto con los medios, su sola aparición ha avivado el recuerdo de su papel en una de las sitcoms más emblemáticas de la televisión.

Los últimos años de Erik Per Sullivan como actor

Antes de despedirse del mundo de la interpretación, Erik Per Sullivan participó en varios proyectos cinematográficos. Además de sus siete años en Malcolm, prestó su voz al personaje de Sheldon en Buscando a Nemo (2003), una de las producciones más exitosas de Pixar. También formó parte de películas como Un vecino con pocas luces, donde compartió cartel con Matthew Broderick y Joe Dirt, junto a David Spade.

Incluso llegó a actuar al lado de figuras de renombre como Michael Caine, Charlize Theron y Paul Rudd, lo que daba señales de una prometedora carrera. Sin embargo, el joven Erik tomó una decisión radical que descolocó a muchos: abandonó Hollywood sin intención de volver. No hubo escándalos, ni conflictos familiares ni problemas con la industria. Simplemente, entendió que ese no era su lugar.

En 2024, Jane Kaczmarek, quien interpretaba a Lois, madre del clan Wilkerson en la serie, explicó en una entrevista que Erik había optado por dedicarse a otra de sus pasiones: la literatura. Según contó la actriz, su excompañero de reparto estudió en una universidad de prestigio y actualmente realiza estudios de posgrado relacionados con el mundo editorial. Además, es un lector apasionado de autores clásicos como Charles Dickens, cuya obra ha influido notablemente en su formación.

Kaczmarek aseguró que Erik se encuentra bien y que lleva una vida tranquila, alejada de cualquier tipo de exposición pública. Este giro radical, en contraposición con el destino de muchos actores infantiles que luchan por sostener su fama, ha sido valorado por algunos como un ejemplo de madurez prematura. Lejos de verse obligado a salir del medio, Sullivan tomó el control de su camino y eligió uno completamente distinto.

La decisión del artista: no tener redes sociales

Uno de los aspectos más sorprendentes de su historia es que Erik no ha caído en la tentación de abrir perfiles sociales ni de compartir fragmentos de su vida privada. Su ausencia ha sido tan prolongada que ni siquiera participó en las reuniones virtuales del elenco de Malcolm in the Middle, que tuvieron lugar durante la pandemia o en fechas conmemorativas.

Mientras otros compañeros como Justin Berfield (Reese) o Bryan Cranston (Hal) han mantenido cierto grado de actividad en medios y eventos, Sullivan permanece fiel a su anonimato. Esta decisión contrasta con el fenómeno actual de las redes, donde incluso los artistas retirados suelen recurrir a Instagram o TikTok para mantener la conexión con sus admiradores.

Disney+ ha confirmado que está trabajando en un reboot de Malcolm in the Middle, con parte del reparto original dispuesto a retomar sus personajes. La noticia ha emocionado a los seguidores, aunque también ha generado cierta tristeza al confirmarse que Erik Per Sullivan no formará parte del nuevo proyecto. La decisión está tomada: no volverá al mundo de la interpretación.