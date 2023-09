Michael Caine cuestiona la labor de los coordinadores de intimidad: «Nunca tuvimos de eso en mi época»

Entre los múltiples debates sobre la inclusión, la meritocracia o el empleo del método, existe otra cuestión que ha estado rondando los pensamientos de buena parte de los actores: los coordinadores de la intimidad. A raíz del Me too y para evitar nuevas situaciones de acoso en los set de rodaje, en Hollywood se creó esta figura que vela para priorizar la seguridad de los actores cuando interpretan escenas de sexo. El puesto, no debería a priori, generar demasiada conversación, pero son ya varios los profesionales de la actuación que se ha posicionado en contra, como por ejemplo Sean Bean y ahora, Sir Michael Caine.

Mientras promocionaba su papel en The Great Escaper, un drama en la Segunda Guerra Mundial, Caine concedió una entrevista y no dudó ni por un momento meterse en el debate sobre los coordinadores de intimidad. Una nueva labor cuestionada también por muchos de sus compañeros de profesión coetáneos:

“¿En realidad? ¿En serio? ¿Qué son? Nunca tuvimos eso en mi época? Gracias a Dios tengo 90 años y ya no hago de amantes es todo lo que puedo decir. En mis tiempos simplemente hacías la escena de amor y seguías adelante sin que nadie interfiriera. Todo ha cambiado”, le contaba Caine al Daily Mail.

A pesar de su reticencia a estas nuevas formas de hacer las cosas en la industria actual, el dos veces ganador del Oscar explicó que siente que la evolución de las normas culturales ha limitado su capacidad para hablar libremente: “Es aburrido. No poder decir lo que pienso y no poder llamar a nadie ‘cariño’”.

Una carrera que podría llegar a su fin

Parece que por otro lado, Michael Caine tampoco le concede a estos pensamientos una excesiva relevancia, pues lleva tiempo sugiriendo que sus días de trabajo podrían estar llegando a su fin. El intérprete aseguró que “más o menos” ya estaba retirado y que por ejemplo, con este último proyecto se ha encontrado a dificultades físicas:

“Ahora tengo 90 años y no puedo caminar correctamente y todo eso. Me dieron un muy buen bastón y pude hacer escenas que lo necesitaban. Sólo los haría una vez y luego me caería. Pero basta una toma y listo. Olvídalo”, le confesaba a The Telegraph hace algunas semanas.