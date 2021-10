Ya se sabe que los retiros de los grandes artistas suelen durar poco, como bien manifiestan siempre esas “últimas giras” de los Rolling Stone. El mundo de la actuación entro en luto el viernes pasado cuando el doble ganador del Oscar Michael Caine señaló a un reportero de la BBC que su periplo por el cine había terminado. Principalmente, los motivos eran dos; sus problemas de espalda y que nadie está haciendo producciones en las que le interese participar. El eterno Alfred de la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan todavía escribió un libro hace un par de años, por lo que por sus propias palabras se consideraba ya “más un escritor que un actor”.

I haven’t retired and not a lot of people know that — Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021

Bestsellers iba a ser su última aparición junto a Medieval, lo que llevaba a que su retirada pusiese fin tanto a The Great Escaper como la tercera parte de Ahora me ves. Sin embargo, el actor escribió ayer en su cuenta de Twitter un mensaje desconcertante por sus palabras, pero tranquilizador para sus fans acérrimos: “No me he jubilado y no mucha gente lo sabe”. Así que parece ser que no, y que Caine continuará a sus 88 años muy presente en la industria. Seguro que Nolan ya le ha reservado una pequeña aparición en la nueva historia que le producirá Universal Pictures.

¿Un desliz del que se ha arrepentido?

No nos confundamos, que Michael Caine continúe trabajando en el séptimo arte es un regalo para todos. Pero sus palabras dedicadas a la BBC no dejaban lugar a dudas sobre lo que era una clara despedida. “No he trabajado durante dos años”, “no puedo caminar muy bien”, “ahora no soy un actor, soy un escritor” y “no hay exactamente guiones con un protagonista de 88 años” es alguna de las frases sentenciadoras que el actor londinense de origen escocés pronunció a un reportero de la BBC.

Si ha sido un desliz o un arrepentimiento poco importa, ya que a la comunidad de amantes del cine, sólo les preocupa volver a poder verle interpretando un gran papel, sea en la producción que sea.