Aunque todos lo conocemos como Michael Caine, lo cierto es que a la hora del bautizo, sus padres eligieron Maurice Joseph Micklewhite para el nombre de su hijo. Sin embargo, a los 23 años este, se lo cambió a Michael Caine, el seudónimo artístico que comenzó a utilizar un año antes, cuando comenzó a realizar sus primeras audiciones en el cine, sabedor de que este tenía mucho más gancho comercial. Figura clave del cine británico, tiene el honor de ser junto a Jack Nicholson, Laurence Olivier y Paul Newman el único actor que ha aspirado al Oscar en cinco décadas diferentes. Con dos estatuillas en su haber y 6 nominaciones, ayer a última hora pudimos saber que se retiraba del cine, tras más de 60 años de carrera.

¿El motivo? Pues realmente es algo que el actor señaló en el programa de radio Kermode and Mayo: “nadie está haciendo películas en las que quiera participar”. Como añadido, Caine también asegura tener un problema en la columna que afecta a sus piernas, por lo que no ha tenido un papel protagonista durante más de dos años. Según sus propias declaraciones, al escribir un libro hace un par de años con cierto éxito, ahora dice ser escritor y no actor.

En el año 2000 fue nombrado caballero por la reina Isabel II, debido a su contribución a las artes interpretativas. Condecoración que tenía también su colega de profesión Sean Connery. Aunque en el futuro nos quede verlo en Best Sellers y Medieval, seguramente abandone los proyectos que se encuentran en preproducción o simplemente anunciados como Ahora me ves 3.

Desde el 2005 ha sido un talismán para Nolan

Sin duda, la última joya de su filmografía es La juventud de Paolo Sorrentino pero, dentro del cine más comercial, en el ocaso de su carrera ha sido una figura talismán en el cine del director Christopher Nolan. El eterno Alfred de Batman, el maestro y promotor del duelo de magos en El truco final, suegro y profesor en Origen… la filmografía del cineasta y la del actor han estado de alguna forma u otra, inexorablemente unida.

La relación llega hasta tal punto que de una forma totalmente metanarrativa, se podría interpretar los papeles de Caine como una extensión del propio Nolan en la ficción, como un personaje más, que juega con sus creaciones, guiándolas y siendo testigo de su crecimiento. En el cine del director, Caine ha sido siempre un punto de referencia, un pilar para el séptimo arte que al igual que todos los cinéfilos, seguro que echa de menos.