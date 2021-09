Un 26 de septiembre de 2008 moría el actor Paul Newman que se le conoce también por su faceta como director y productor. Por esto le rendimos homenaje con las frases sorprendentes de Paul Newman en el día de su muerte.

El actor ganó un premio Óscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood​ y del premio Globo de Oro de la Hollywood Foreign Press Association (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood).

Citas enigmáticas de Paul Newman

No puedes ser tan viejo como yo sin despertarte con una mirada de sorpresa todas las mañanas: «Santo Dios, ¿sabes? ¡Todavía estoy por aquí! Es absolutamente increíble que haya sobrevivido a todas las bebidas alcohólicas, fumar, los autos y la carrera.

La primera ley de Newman: es inútil frenar cuando estás boca abajo.

Cada ciudad tiene su propio encanto y tiene su propio carácter. Esta carrera sería diferente de Long Beach, sería diferente de Edmonton, y ustedes pondrán su propia firma. Es un acuerdo comercial recíproco. Champ Car tiene una gran carrera, y tú tienes un gran festival de tres días, por lo que todos ganan.

Construir armas que no necesitamos, que no funcionan, que no son necesarias y que no tienen una funcionalidad no es hacer mala política, es robar. Película El buscavidas

El dinero ganado gracias al azar es el doble de dulce que el ganado gracias al sudor de la frente. Las frases sorprendentes de Paul Newman en el día de su muerte

Realmente no puedes apreciar el anonimato hasta que lo hayas perdido. La gente dice que son uvas agrias, pero realmente no lo es. Poder caminar por la calle sin que la gente te preste atención es una verdadera bendición y la pierdes cuando te conviertes en actor.

Un dólar ganado en el juego es el doble de dulce que un dólar ganado en tu sueldo.

Esta es la vida que elegimos. Y una cosa está clara, ninguno veremos el cielo.

No me gusta hablar sobre mi matrimonio, sólo te digo una cosa, tengo el mejor solomillo en casa, ¿para qué voy a salir fuera buscando hamburguesas?

Soy una persona muy competitiva. Yo siempre he sido. Y es difícil ser competitivo con algo tan amorfo como actuar. Pero puedes ser competitivo en la pista, porque las reglas son muy simples y la declaración del ganador es muy concisa.

Las personas permanecen casadas porque quieren, no porque las puertas están cerradas.