«Sensible mejoría» del músico amigo del Rey, Jaume Anglada

El cantante mallorquín Jaume Anglada, que ha experimentado una «sensible mejoría», seguirá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases.

Así se recoge en el último parte de evolución del paciente amigo del Rey Felipe VI que han difundido este lunes fuentes hospitalarias, en el que se indica que «el paciente ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable».

En todo caso, el parte señala que el cantante todavía permanecerá ingresado en la UCI hasta confirmar evolución favorable.

Cabe recordar que el músico lleva diez días ingresado en el centro hospitalario después de sufrir el pasado 8 de agosto un atropello en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.

Una noticia que llega solo dos días después de que el monarca acudiera a uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma tras el final de una jornada de regatas. «Gracias, Señor, por apoyarnos con su presencia en nuestro club, que es su club, que tanto lo necesita», dijo el intérprete tras ver al hijo de Juan Carlos I como uno más en la pista de baile del show.

Anglada es uno de los hombres más conocidos entre la alta alcurnia de Mallorca. Nacido el 13 de septiembre de 1972 en Palma, es uno de los músicos con mejor reputación de la isla. A lo largo de su vida, ha ejercido otras funciones en Baleares como presentador, actor y compositor de canciones que le han llevado a subirse a escenarios de Tel Aviv, Londres, Madrid o París. Además, su implicación es tal con su tierra que ha formado parte de varias causas sociales en la misma, por lo que ha sido reconocido en muchas ocasiones.