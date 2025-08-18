Europa se solidariza con España para combatir la devastadora ola de incendios forestales que ya ha calcinado más de 157.000 hectáreas en España. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno español, a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, activó el pasado 13 de agosto el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, solicitando asistencia para reforzar las labores de extinción.

Esta petición, formalizada mediante una «hoja informativa de emergencia», incluyó inicialmente dos aviones cisterna Canadair con capacidad de 5.500 litros cada uno, destinados a las zonas más críticas, como Castilla y León y Galicia.

Marlaska destacó que la solicitud respondía a previsiones meteorológicas adversas, con altas temperaturas y fuertes vientos, y no a una necesidad inmediata, asegurando una respuesta preventiva para garantizar recursos suficientes.

La respuesta europea no se ha hecho esperar:

Francia participa desde el 14 de agosto con dos equipos de Bomberos Forestales sobre Vehículo (GFFF-V), desplegados en León para apoyar en la contención de los incendios.

ha enviado dos aviones Canadair, ya operativos, que refuerzan la capacidad aérea en las zonas afectadas. Países Bajos contribuirá a partir de mañana con dos helicópteros Chinook, que operarán desde la Base Aérea de León.

ha puesto a disposición un helicóptero BlackHawk bombardero, con base en Pinofranqueado, Cáceres. Alemania ha desplegado un equipo de 50-60 bomberos forestales con más de 20 vehículos en el incendio de la Jarilla, también en Cáceres.

ha ofrecido activar un helicóptero del programa RescEU, y Finlandia, según Protección Civil, prepara el envío de ayuda adicional, aunque los detalles aún no están confirmados.

La Comisión Europea, a través de su cuenta oficial, ha activado el Mecanismo de Protección Civil por primera vez para incendios forestales en España, destacando la movilización de dos aviones RescEU como muestra de solidaridad europea.

Situación de los incendios en España

La situación es especialmente grave en Castilla y León, con más de 8.000 evacuados, y en Galicia, donde 60.000 hectáreas han sido devastadas en Orense. La cooperación europea, combinada con los esfuerzos de más de 3.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos, es clave para contener esta crisis, agravada por una ola de calor que podría extenderse hasta el lunes. España, que históricamente ha ofrecido más ayuda de la que ha recibido, demuestra con esta respuesta internacional la fuerza de la solidaridad europea frente a desastres naturales.