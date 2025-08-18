Vox celebrará el ‘Europa Viva 25’ en el Palacio de Vistalegre bajo el lema «Comienza la reconquista»

El partido político europeo Patriots.eu ha anunciado oficialmente la celebración del encuentro Europa Viva 25, un gran evento político que tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre en el emblemático Palacio de Vistalegre de Madrid. Esta cita, que promete convertirse en uno de los acontecimientos políticos más relevantes del calendario europeo, estará liderada por Santiago Abascal en su calidad de presidente de Patriots.eu.

El evento, que lleva por lema «Comienza la reconquista», representa una oportunidad única para que ciudadanos, simpatizantes y representantes políticos se reúnan en torno a las propuestas y la visión que Patriots.eu tiene para el futuro de Europa. La organización ha confirmado que el encuentro estará abierto al público general, aunque será necesario realizar un registro previo para garantizar el acceso.

Programa de actividades

La programación del Europa Viva 25 se ha estructurado en dos jornadas diferenciadas, cada una con objetivos y dinámicas específicas. El sábado 13 de septiembre estará dedicado principalmente al debate y la participación ciudadana. Durante esta primera jornada, los asistentes podrán disfrutar de paneles de debate centrados en el futuro de Europa y del mundo, con la participación confirmada de ponentes internacionales de primer nivel que aportarán sus perspectivas sobre los grandes desafíos contemporáneos.

Además de los debates, el sábado se han programado actividades variadas diseñadas especialmente para crear un ambiente participativo y abierto, donde todos los asistentes puedan contribuir activamente a las discusiones y compartir sus inquietudes sobre el rumbo político y social europeo.

El domingo 14 de septiembre adoptará un formato más centrado en las ponencias individuales. Esta segunda jornada estará protagonizada por los líderes de Patriots.eu y otros invitados destacados, quienes compartirán sus ideas y perspectivas sobre el rumbo político y social tanto de Europa como del ámbito internacional. Estas intervenciones individuales permitirán profundizar en las propuestas concretas del partido y en su visión estratégica para los próximos años.