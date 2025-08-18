Muere un ex concejal del PSOE por un golpe de calor mientras daba un paseo por La Rambla (Córdoba)

Un hombre de 77 años ha muerto por un golpe de calor mientras paseaba este domingo por La Rambla (Córdoba). El fallecido es Manuel Ariza Serrano, ex concejal del PSOE y vecino de la localidad. Los municipios de La Rambla y Montoro registraron este domingo temperaturas máximas de 45,2 ºC, la más alta de la provincia de Córdoba en lo que llevamos de año.

El Ayuntamiento de La Rambla ha lamentado «profundamente» su fallecimiento «a consecuencia del calor extremo» mientras «se encontraba paseando por un camino» del término municipal. «Trasladamos a su familia, amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla el pésame y las condolencias de todos los rambleños. Descanse en paz», ha apuntado el consistorio en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El ayuntamiento ha aprovechado para «pedir mucha precaución a todos los vecinos» y «seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas».

La pasada semana la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informó de la muerte por sendos golpes de calor de un joven de 22 años en Jaén y de una mujer de 61 en Cádiz, esta última mientras trabajaba en la vía pública. Ambos presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial riesgo.

Cómo reaccionar ante un golpe de calor

El golpe de calor se sufre cuando la temperatura corporal supera los 40 ºC y el organismo pierde su capacidad de termorregulación. Puede presentarse con síntomas neurológicos como desorientación, somnolencia, convulsiones o incluso coma, según explica el jefe de servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Francisco Sánchez. Uno de los signos «más graves» es la ausencia de sudor, un indicador de que el sistema ha dejado de funcionar con normalidad.

Este especialista advierte de que existen dos tipos de golpe de calor: el clásico o pasivo, frecuente en personas mayores que tienen enfermedades previas y que permanecen en ambientes calurosos sin climatización, y el activo o por esfuerzo, siendo más habitual en personas jóvenes que hacen ejercicio o actividad intensa sin aclimatación previa.

En ambos casos, la atención médica debe realizarse con efecto inmediato. Un tratamiento precoz puede evitar complicaciones graves como el daño cerebral, renal o cardíaco. «Ante cualquier sospecha, hay que actuar rápido: colocar a la persona a la sombra, retirarle la ropa innecesaria, iniciar hidratación si está consciente y refrescar zonas clave como cuello y axilas. Si está inconsciente, nunca se deben administrar líquidos y hay que colocarla en posición lateral de seguridad», recomienda el doctor.

Andalucía registró 134 muertes asociadas a las altas temperaturas entre el 1 de junio y el 31 de julio, más de dos víctimas al día y el doble que en el mismo periodo del año pasado (68), según los últimos datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Más del 95% de las víctimas tenía más de 65 años. En España, en el mismo periodo, el MoMo ha vinculado 1.472 muertes al calor extremo.