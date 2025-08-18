El avance de los incendios forestales en el noroeste peninsular ha puesto en jaque al Parque Nacional de Picos de Europa. Las llamas, que se originaron en el municipio leonés de Boca de Huérgano, han traspasado ya la frontera natural de la vertiente leonesa y obligado a evacuar a los habitantes del Valle de Valdeón, una de las áreas más emblemáticas del espacio protegido.

Sin embargo, alrededor de medio centenar de jóvenes del valle ha optado por quedarse en sus pueblos para ayudar con la extinción. Su objetivo no es otro que frenar el fuego con los medios de los que disponen: motosierras, desbrozadoras y la fuerza de la organización comunitaria. Durante la última noche se repartieron en brigadas improvisadas y abrieron cortafuegos para intentar contener el avance del incendio.

«Estamos trabajando día y noche con lo que tenemos, porque sentimos que no podemos abandonar nuestra casa», declaró Felipe Campo, alcalde pedáneo de Valdeón.

La ola de incendios que recorre Galicia, Castilla y León y Extremadura se ha convertido en uno de los peores episodios forestales de los últimos años en España. En León, el impacto emocional es mayor al ver cómo un símbolo natural como Picos de Europa sufre el embate de las llamas, mientras una parte de su población decide resistir, aún a riesgo de su seguridad, para intentar salvarlo.

Los Picos de Europa 😞 Me piden dar difusión a este vídeo por la falta de medios. ¡Por favor máxima difusión a vuestros contactos! pic.twitter.com/cUxkoIKOcS — Magnolia (@10abril1968) August 17, 2025

Posada de Valdeón

El municipio de Posada de Valdeón (León) «urge» medios en la zona para frenar el incendio que amenaza a las localidades del Valle y al Parque Nacional Picos de Europa, que se ven afectadas por el incendio forestal de Barniedo de la Reina en la jornada de este domingo.

El Ayuntamiento de Posada de Valdeón ha alertado, en un comunicado, de la «grave situación» que atraviesan los pueblos del valle debido al incendio que desde hace días afecta a la comarca y que ha alcanzado ya el Parque Nacional de los Picos de Europa.

El fuego se ha encontrado «peligrosamente próximo» al núcleo urbano de Santa Marina de Valdeón, lo que ha supuesto una «amenaza directa» para la seguridad de los vecinos y para la preservación del patrimonio natural, ha advertido el Consistorio.

En este sentido, ha avisado de que si bien se han movilizado equipos de extinción en la provincia en el Valle de Valdeón, «apenas se han dejado ver efectivos en las inmediaciones de los pueblos», lo que ha generado «gran preocupación» entre los vecinos.

«Ante la falta de recursos visibles sobre el terreno, son los propios vecinos los que desde primera hora de este domingo se han organizado para evitar que las llamas alcancen las viviendas», ha relatado el Ayuntamiento, para alertar de que esta falta de medios provoca que los habitantes se resistan a abandonar la localidad ante la orden de desalojo.

Esta situación «aumenta el riesgo para la población», ya que el fuego continúa avanzando en un contexto de temperaturas muy elevadas, humo persistente y una calidad del aire cada vez «más deteriorada».

Por ello, el Ayuntamiento de Posada de Valdeón ha hecho un «llamamiento urgente» a las administraciones competentes para que «refuercen de inmediato los recursos destinados a la zona». «Es imprescindible incrementar los medios aéreos y terrestres de extinción, así como establecer dispositivos que garanticen la seguridad de los vecinos y de las infraestructuras básicas», ha urgido.

Amenaza al Parque Nacional

La complicación de estos incendios, junto con la entrada de un nuevo fuego desde Asturias que ha cortado la Ruta del Cares por riesgo de desprendimientos, representa una amenaza significativa para el Parque Nacional de los Picos de Europa. León, además, se enfrenta a un posible nuevo desastre medioambiental tras el incendio de Yeres, que afectó al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.