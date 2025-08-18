El fuego ha calcinado ya más del 7% de Orense

La ola de incendios que asola Galicia desde principios de agosto sigue avanzando sin tregua. Según los últimos datos ofrecidos por las autoridades, las llamas han arrasado ya «más de 60.000 hectáreas en la provincia de Orense», lo que supone más del 7% de toda su superficie, y mantienen aún 12 focos activos. Se trata de una de las peores crisis incendiarias de la comunidad.

La provincia de Orense, epicentro del desastre, concentra los incendios más graves, ya que el fuego en Valdeorras se ha convertido en uno de los más devastadores. Esta ola de incendios continúa sin estar bajo control, aunque algunos frentes, como el de Dozón, han sido extinguidos, la mayoría de las llamas siguen avanzando favorecidas por las altas temperaturas, la sequía extrema y los vientos cambiantes.

Ante la magnitud del desastre, permanece declarada la situación 2 a nivel provincial en Orense, un estatus que permite la movilización rápida de más recursos autonómicos, estatales e incluso internacionales. En total, en Galicia están desplegados 500 militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias), además de cientos de brigadistas, bomberos forestales y voluntarios. En el conjunto de España, se han activado ya cerca de 1.900 efectivos del ejército, con refuerzos procedentes de otras comunidades y de la UE.

El Gobierno ha ordenado la llegada de nuevos medios aéreos para apoyar las tareas de extinción, mientras la Xunta coordina evacuaciones, cortes de carreteras y la protección de áreas pobladas. La situación ha obligado incluso a suspender tramos del AVE Madrid-Galicia y a cortar varias vías principales de la provincia.

Ourense, zona de guerra pic.twitter.com/1X96uLBHZ8 — Nacho Carretero (@NachoCarretero) August 17, 2025

El incendio de Zamora es el más fuerte

El fuego que desde el pasado fin de semana devora la comarca de La Carballeda, en Zamora, se ha convertido en una de las emergencias más graves de la historia reciente de España. En apenas cuatro días, las llamas han arrasado más de 38.000 hectáreas de terreno, por lo que ya se ha convertido en el mayor incendio registrado en la historia de España, superando al de Valencia en el año 2012, que terminó con 30.000 hectáreas calcinadas.

El incendio de Molezuelas de la Carballeda ya supera en extensión a cualquiera de los registrados en Zamora en la última década, desbancando al de Tábara, que en el verano de 2022 arrasó casi 35.000 hectáreas en la región de Losacio. Aquel año, la provincia sufrió también el fuego de Ferreras de Arriba, con otras 28.000 hectáreas calcinadas, y ambos siniestros, ocurridos en fechas próximas y en varios focos distintos, sumaron más de 60.000 hectáreas devastadas en la Sierra de la Culebra. La diferencia es que el actual incendio de Molezuelas se concentra en un único núcleo, lo que lo convierte en el mayor incendio individual de Zamora en más de medio siglo y en el más extenso de la historia de España.