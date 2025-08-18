El verano del 2025 ha sido una bomba musical en Gran Canaria, de eso no cabe duda. Si hace unas semanas informábamos que artistas como Enrique Iglesias, Ozuna, Will Smith, Feid o Emilia viajaron hasta la isla para formar parte del cartel de la nueva edición de Granca Live Fest. Ahora, volvemos a hacerlo para informar sobre el concierto que se llevará a cabo este próximo 22 de agosto. Y es que, después de un par de años desde su último show, Camilo regresa al Gran Canaria Arena para reencontrarse con su querido público canario. Una parada que realizará con motivo de su nueva gira por España.

Durante los últimos años, Camilo ha logrado hacerse un hueco en la industria musical gracias a su inigualable voz. Pero, también a su carisma, talento y humildad. Una carrera artística que ha ido labrando con mucho esfuerzo y dedicación. Un duro trabajo por el que ha sido premiado con importantes premios, entre ellos, varios Grammy Latino. El pasado 2024, el colombiano conquistó al público con el lanzamiento de Cuatro, su último proyecto discográfico. Un álbum que nos presentó sencillos como Gordo, PLIS, Autodiagnóstico o Una vida pasada, colaboración que realizó junto a Carín León.

Camilo gusta al público español, de eso no cabe duda. Pero, lo mejor es que el artista adora cantar en los escenarios de nuestro país. Por ello, siguiendo la estela de cada verano, ha presentado su nueva gira nacional. Huelva, Chiclana, Marbella, Sevilla, Almería o Valencia son algunas de las ciudades que ha querido incluir este año en su tour. Todo ello sin olvidarse del pueblo canario. Pues, el 22 de agosto, como comentábamos en líneas anteriores, actuará en Gran Canaria, y el 23 en La Palma.

La cita ha sido producida en Canarias por New Event, una promotora que celebra su décimo aniversario en el sector y que ha organizado más de 200 conciertos en el archipiélago. Y es que, el éxito de la vuelta de Camilo a Gran Canaria ha sido tal, que las entradas se agotaron rápidamente. Un show SOLD OUT que promete hacer vibrar el estadio del Gran Canaria Arena desde el primer minuto hasta el último.

Cabe señalar que, para todos aquellos afortunados que ya hayan adquirido su entrada, las puertas del recinto se abrirán a partir de las 19:00 horas. Siempre y cuando no haya ningún imprevisto de última hora. Una cuenta atrás que concluirá a las 21:00 horas, momento en el que el intérprete de Vida de Rico realizará su icónico salto al escenario para cantar su repertorio musical.

Asimismo, según se ha informado, el concierto contará con medidas para reducir su impacto ambiental. Pues, la promotora ha puesto a disposición puntos de reciclaje, se utilizarán vasos reutilizables y se optimizarán recursos hídricos. Todo ello con el objetivo de disfrutar de la música en directo de la mejor manera posible.

Por lo tanto, y teniendo esto en cuenta, tan solo queda esperar hasta el próximo viernes para disfrutar de la vuelta a los escenarios de Camilo y todo su equipo. Un encuentro único donde cantará por primera vez, entre otros temas, Maldito ChatGPT, una de sus últimas composiciones. Ahora sí, ¡la cuenta atrás ha comenzado!