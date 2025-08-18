La deuda pública sigue alcanzando cotas muy elevadas en España. La deuda colectiva de las Administraciones Públicas (AAPP) alcanzó un nuevo récord al cierre del mes de junio con 1,691 billones de euros, según las últimas cifras publicadas este lunes por en Banco de España. Aunque este cambio supone una caída de una 1,9 puntos con respecto al producto interior bruto (PIB) del país, supone un aumento del 1,2% frente a la cifra registrada al cierre de mayo. En términos absolutos, el Ejecutivo aumentó el saldo en 28.000 millones de euros con respecto al dato de mayo. En este sentido, la tasa de variación interanual es del 4%, y desde mayo, del 1,7%.

En cuánto al desglose por Comunidad Autónoma (CCAA), la deuda fue de 343.000 millones de euros, lo que equivale al 21% del PIB del país, con una subida del 1,5% en términos interanuales. Por otro lado, por subsectores, el Estado fue el órgano del Gobierno que acumuló el mayor ratio de deuda, con un crecimiento del 3,5% interanual. Le sigue las CCAA con un 4,5%.

Las Comunidades Autónomas aumentaron el saldo en 70.000 millones de euros desde diciembre de 2024. El órgano que más creció este mes fue la Seguridad Social, que registró 126.178 millones de euros, equivalente a un 7,7% del PIB. La Seguridad Social ha disparado su endeudamiento en 10.000 millones desde hace un año y en unos 5.000 millones desde apenas el mes de mayo. El Banco de España ha explicado que este incremento en el saldo de la Seguridad Social se debe a los préstamos que fueron concedidos a la Tesorería General para llenar el agujero presupuestario.

La entidad que preside José Luis Escrivá ha puesto como meta reducir la deuda pública sobre el PIB hasta el 101,7% para finales de 2025, aunque la Comisión Europea ha fijado al 60% el ratio objetivo de la deuda pública al crecimiento económico. En el último año, la deuda pública ha ascendido en 80.786 millones de euros más que en el primer semestre de 2025.