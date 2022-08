Rachel Zegler y Emma Thompson critican los comentarios de Sean Bean a la figura del coordinador de intimidad

A principios de semana, el actor Sean Bean (El señor de los anillos, Juego de tronos) hizo unas declaraciones bastante polémicas para la revista Times del Reino Unido. El respetado actor perdió los papeles cuando su entrevistador le preguntó sobre la importancia de la nueva figura de los coordinadores de la intimidad. El nuevo puesto es el encargado de mediar en las secuencias y escenas de sexo o de contenido erótico entre actores, para asegurarse de que todas las partes se sienten cómodas y poder determinar que no se está cometiendo ningún abuso. Las palabras de Bean no han sentado nada bien a parte de la industria y es que, según el actor, esa figura puede perjudicar a la actuación y a “la forma natural en que se comportan los amantes”. En su argumento, el veterano intérprete recordó su propia situación en un título de los 90 llamados Lady Chatterly:

“Fue un alegría. Teníamos una buena química entre nosotros y sabíamos que lo que estábamos haciendo era inusual”, explicaba el actor que interpretó a Boromir en El señor de los anillos. Las redes han criticado al actor, sobre todo por reducir la decisión de incluir esta figura simple y llanamente a su comodidad personal. Entre todas esas críticas generales, actrices como Rachel Zegler (West Side Story) o Emma Thompson (Love Actually) han respondido el actor vía redes sociales.

intimacy coordinators establish an environment of safety for actors. i was extremely grateful for the one we had on WSS— they showed grace to a newcomer like myself + educated those around me who’ve had years of experience.

spontaneity in intimate scenes can be unsafe. wake up. https://t.co/bpxT2DVU1R

— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) August 8, 2022