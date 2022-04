El puesto de coordinador de intimidad es una función relativamente nueva en los platós de cine y televisión. Un puesto en el set creado para que los actores y actrices se sientan seguros y protegidos durante las escenas de desnudos y de sexo. Una comodidad y protección que no siempre han tenido las que a día de hoy, consideramos estrellas de la primera línea de la actuación, como por ejemplo Alicia Vikander.

La actriz danesa realizó recientemente una entrevista para la versión británica de Harper’s Bazaar UK en la que remarcó que la figura de los coordinadores deberían haber existido al comienzo de su carrera, para poder frenar aquellos encuentros incómodos que había tenido. “he estado en situaciones que no estaban bien, en las que no sentía que estaba protegida”, señalaba la ganadora del Oscar a la revista. La intérprete relataba cómo era estar en un set sin ropa mientras todos los demás están ocupados en los suyo. “Alguien debe llegar con una bata y no lo hacen”, recordaba.

Alicia Vikander también hizo hincapié en que, aunque uno pueda llegar a esta a gusto con su cuerpo, las escenas de desnudos y de sexo nunca son sencillas de rodar: “Lo único que no se puede improvisar es una escena íntima. Tienes que hacer una coreografía y ceñirte a ella. Es lo peor que se ha hecho en esas escenas. Me siento muy cómoda con mi cuerpo y he hecho bastantes escenas de desnudos y sexo, pero nunca es fácil”. La estrella de Tomb Raider tiene experiencia con este tipo de escenas, tanto en la gran pantalla como en el servicio de streaming, en el que ha protagonizado dos series que contenían desnudos: La música del terremoto y Tulip Fever, ambas de Netflix. Independientemente de ello, Vikander siempre intenta hacer este tipo de escenas en una única toma:

“Probablemente hice mi primera escena de seo a los 20, y siempre ha sido técnica, como debería ser; nunca debería ser más que técnico. Siempre le digo al equipo que la escena es de una sola toma. De esa forma, todo el mundo en el plató está a punto, porque tienes que hacerlo en una sola toma. Creo que esa es la manera de hacerlo porque todos se sienten cómodos y luego, con suerte, aunque e súper extraño e incómodo, un poco de magia llega a través de una lente y la gente se convencerá”, concluía la actriz.