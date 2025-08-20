El aviso de un abogado por el engaño de los seguros: «No puede…»

Sacar un seguro con un banco es una práctica habitual en el caso de las personas que sacan hipotecas o préstamos. Esta es la garantía de la entidad financiera para asegurar el pago en caso de fallecimiento y además ayudan a reducir el interés de la concesión del seguro. Un abogado especialista en la materia ha explicado todos los ‘engaños’ que se pueden producir a la hora de contratar un seguro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice este abogado con los seguros de los bancos.

Esto probablemente nos ha pasado a todos. A la hora de sacar una hipoteca o un préstamo, el banco ha ofrecido un seguro de vida para blindar la operación. Este seguro tiene como objetivo garantizar el dinero al banco en caso de fallecimiento del contratante o que entre en una situación de invalidez. Si se da alguna de estas situaciones, la asegurada entrega el dinero al banco y solventa la deuda. Hay que dejar claro que la cantidad solo pasará de la entidad aseguradora al prestamista y nunca pasará por manos de la familia.

«Al solicitar una hipoteca, es frecuente que el banco ponga como condición la contratación de algún seguro. Aunque no es obligatorio contratarlos, si lo haces, suelen reducir el diferencial del tipo de interés, por lo que puede resultarte interesante», dice el Banco de España sobre práctica habitual de los bancos que suele incluir un interés más bajo en caso de contratarlo con ellos. Aunque, como dice este organismo, también es posible contratar el seguro por tu propia cuenta aun perdiendo esta deducción en el interés.

El aviso por el ‘engaño’ de los seguros

El abogado sevillano Joaquín Moeckel se ha pronunciado sobre un polémico caso del que se debatió hace unos meses en el programa Despierta Andalucía. Ese experto en la materia dejó claro que es legal y factible contratar este seguro, aunque con ciertos matices, y puso en el foco que un cliente pidió un préstamo personal de 15.000 euros y le hicieron un seguro de vida desorbitado en la misma entidad. Ante esta situación, la Justicia le dio la razón al afectado, ya que pueden pedirle un seguro, pero no obligarle a que sea con el mismo banco.

«Cuando yo pido una hipoteca, si yo fallezco, está la casa y, pero si yo no tengo ninguna garantía real, está bien ese seguro de vida que garantice la devolución del capital», comienza diciendo este abogado en el plató de televisión. «Ahora bien, que usted me pida como contraprestación al préstamo que yo haga un seguro de vida que garantice el capital en caso de fallecimiento o paro, puedo hacer el seguro con la compañía que yo quiera y le digo que el beneficiario es usted», apunta Joaquín Moeckel sobre esta principal premisa: la persona que encarga el préstamo o la hipoteca puede hacer un seguro con quien lo considere oportuno.

Antes de ello, el Banco de España recomienda dos acciones. Por un lado, «informarte de ello en la ficha de información precontractual que debe contener información sobre los seguros que deban suscribirse para conseguir la hipoteca en las condiciones ofrecidas» y, por otro, «la información sobre los seguros que haya que firmar para beneficiarse de las condiciones de la hipoteca, también deberá recogerse en la ficha Europea de Información Normalizada (FEIN)». Esta se entrega de forma gratuita con al menos, diez días naturales de antelación a la fecha de firma de la escritura.