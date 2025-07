Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 19 al 25 de julio de 2025

SUBE: Felipe VI

El delicado tema de la educación de la infanta Sofia escribe un nuevo horizonte en clave internacional. Tras haber realizado el bachillerato en Inglaterra ahora se ha decidido que los estudios universitarios los realice en otras ¡tres universidades! fuera de España, aunque en nuestro país las hay también y muy prestigiosas a nivel internacional (Salamanca, Navarra, Madrid, Barcelona, etc.). La cruz de ese extenso periplo formativo internacional es que, entre tanto, la infanta pasará tiempo fuera de España y eso no ayuda a proyectar más su imagen entre los españoles.

SUBE: Gisele Pericot

La francesa se ha convertido, a sus 72 años, en un símbolo mundial contra la violencia machista, después de que su marido la drogara y permitiera que una serie de canallas la violaran en numerosas ocasiones. La dama en cuestión ha sido condecorada por el Gobierno francés con la Legión de Honor, la más alta condecoración creada en su día por Napoleón. La concesión ha coincidido con la Fiesta Nacional de Francia, en la que se distinguen a ciudadanos protagonistas de hechos merecedores de tan altísimo honor. El degenerado y criminal ex esposo, Dominique Pellicot, y los 50 violadores que aparecían en los videos que éste filmaba fueron condenados a muchísimos años de cárcel pero merecerían estar encerrados el resto de sus vidas.

SUBE: Lucas Paulano

Este niño de 8 años, el talent más pequeño del programa La Voz Kids de Antena 3, que demostró, en la noche del pasado domingo 20, tener una voz única, sensible y llena de personalidad. Su interpretación primero con una canción de Rocío Dúrcal, uno de sus referentes en la música y la persona que más admira con su conmovedora versión de Amor eterno, y luego con Algo de mí, de Camilo Sesto, conquistó no sólo al público presente en el plató sino a toda a la millonaria audiencia nacional que presenciaba, desde sus hogares, el programa. Conquistó por el control vocal y una madurez artística a pesar de su cortísima edad, que sorprendió incluso a coaches como David Bisbal.

Celia Gil y Ximena Rodero han desvelado una serie de cualidades de este ruiseñor, como su ternura, que se advirtió viéndole, su sonrisa y su timidez. Lucas ha demostrado que el talento no entiende de edad y ha recordado a José Jiménez Fernández, conocido como Joselito, aunque Lucas posee una más bella y personalísima voz. Difícil lo tienen los padres para conseguir que el niño siga siendo niño y no se convierta en un pequeño monstruito.

BAJA: Juana Rivas

Mi histriónica paisana con un funcionamiento psíquico severamente patológico y grandes habilidades manipuladoras, es la protagonista de la semana por oponerse violentamente a la devolución de Daniel, de 11 años, hijo menor habido en su matrimonio con el italiano Francesco Arcuri, quien tiene su custodia legal, a quien se le permitió pasar las Navidades junto a su madre pero con la obligación de regresar en unos días a Italia con su padre, a lo que Juana Rivas se opuso y así han transcurrido siete meses. Para recoger a su hijo, viajó a Granada esta semana el padre que se encontró a un niño totalmente manipulado por su madre y Paqui Granados, una consejera áulica de Juana e instigadora del espectáculo junto a quien apareció abrazada a ella, obligando al pequeño a realizar los 150 metros lleno de cámaras y periodistas.

No pasó desapercibido, según el compañero Guillermo Ortega, que, en el trayecto de la casa hasta el lugar donde debía ser entregado el niño a su padre, alguien pidió al menor que dijera «No me quiero ir a Italia … mi papá me va a matar».

Por su parte, el letrado del padre en España afirmó: «Cuando Daniel no ha estado aislado y lejos de la influencia de su madre, siempre ha dicho que quiere volver a Italia con papá».

Nunca un niño había sido tan manipulado a pesar de que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada reunió a los representantes legales de ambos progenitores del niño para abordar los términos de la entrega. El objetivo era «preservar el bienestar y la intimidad del menor», quien ha estado sometido a una innecesaria, perjudicial y humillante sobreexposición mediática a la que se puso fin ayer, viernes, de una manera «ordenada, sosegada y limpia de interferencias». A las 11 de la mañana de este viernes, Juana Rivas abandonaba el juzgado dejando a su hijo con abogados y funcionarios judiciales para ser entregado, sin teatro ni inducciones, exactamente a las 12:10 horas y por orden judicial a su padre, que tiene legalmente la custodia.

Por su parte, la Audiencia provincial de Granada ha decidido procesar a Juana Rivas por la sustracción de Daniel en los últimos siete meses, por lo que queda imputada. Rivas ya fue condenada por sustracción de su hijo en 2016 a dos años y medio de cárcel, prisión de la que fue indultada por el Gobierno a condición de no reincidir.