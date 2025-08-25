Alemania está buscando españoles: no piden estudios y pagan sueldos de 3.000 euros al mes

Alemania está buscando trabajadores españoles y ofrece sueldos de hasta 3.000 euros al mes. En concreto, desde el territorio germano están ofreciendo puestos como conductores de autobuses en todos los puntos del país. Así que los ciudadanos que estén en España en situación de desempleo y quieran tener una experiencia después del verano pueden realizar la solicitud a través de los canales oficiales que les ofrecemos a continuación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trabajos en Alemania con sueldos de hasta 3.000 euros al mes.

Pese a que Pedro Sánchez presuma de economía española y la sitúe a la cabeza de Europa, lo cierto es que los más jóvenes sufren los males endémicos de un país en el que el precio de la vida ha subido por encima de los salarios. Muchos jóvenes de nuestro país están condenados a marcharse al extranjero ante la falta de oportunidades y unos salarios que les den la oportunidad de iniciar una vida independiente, algo prácticamente imposible a día de hoy por el alto precio de la vivienda.

Porque los números contradicen al presidente del Gobierno. A pesar de las bonanzas económicas de las que habla Sánchez, España sigue estando a la cabeza de Europa en lo que respecta al paro juvenil. El pasado mes de mayo, Eurostat cifró la tasa de desempleo juvenil de España en un 25,4%, por encima de otros países como Suecia (24,9%) o Italia (21,6%). En el primer trimestre del año hubo actualización en la Encuesta de Población Activa (EPA) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó de que un 26,5% de los menores de 25 años en España está en paro.

Esto quiere decir que aproximadamente uno de cada cuatro personas de esta franja de edad está en desempleo en España. Habla peor de la situación de España que la tasa de desempleo juvenil media en Europa esté en un 14,6%. Unos números que dejan claro que, pese a las habladurías de Pedro Sánchez, nuestro país sufre las consecuencias de las políticas tomadas en los últimos años y los jóvenes son los que más sufren esta precariedad.

Sueldos de hasta 3.000 euros al mes en Alemania

Alemania ha sido en los últimos años uno de los principales destinos para los trabajadores españoles. A pesar de que el país germano lleva estancado varios años, sufriendo una japonización de la economía, lo cierto es que ofrece trabajo y además bien remunerado, con sueldos que pueden llegar hasta los 3.000 euros. Uno de los sectores que precisa de gente por la falta de demanda es el de los conductores de autobuses. En todos los puntos del país están precisando de trabajadores para desarrollar esta función.

En concreto, en España los ciudadanos que lo deseen pueden realizar la gestión gracias a TTA Personal, que en su página web se define como «la consultora de recursos humanos líder en la colocación de profesionales hispanos en todo el territorio alemán». «Trabajamos con la premisa de que todo el mundo tenga oportunidad de acceso al mercado laboral con un puesto de trabajo deseado y acorde con sus capacidades», informa.

Esta empresa tiene en su página web un gran número de ofertas que reclaman conductores de autobús en diferentes puntos de Alemania. Una de ellas oferta 15 plazas como conductor en la región de Renania, con fecha de inicio el próximo 3 de noviembre. La información de la oferta es la siguiente, según reza en su página web.

Lugar del trabajo: Entre Altenkirchen, Neuwied y Horhausen, con base operativa en las cercanías de Horhausen.

Contrato indefinido.

Salario base de 17,20 euros la hora más complementos y dos pagas extra.

26 días laborales de vacaciones.

Alojamiento inicial disponible con un coste de 290 euros al mes.

Formación inicial de seis semanas.

Turnos planificados con antelación.

Posibilidad de ayuda económica para la mudanza.

En lo que respecta a los salarios, los sueldos con una media de entre 15 y 20 horas semanales pueden rondar los 3.500 euros. El montante puede subir en función de las horas extras (25%), horario nocturno (25%), domingos (45%) y trabajo en días festivos (100%). Los requisitos que piden desde Alemania para acceder al puesto son los siguientes: