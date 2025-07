Al menos tres muertos y numerosos heridos en el descarrilamiento de un tren regional del sur de Alemania

Un tren regional de pasajeros descarriló este domingo 27 de julio por la tarde cerca de Riedlingen, en el sur de Alemania. En el accidente, han muerto tres personas y numerosos pasajeros han resultado heridos de gravedad, según han confirmado autoridades federales y locales. El accidente tuvo lugar alrededor de las 18:10 horas en una zona boscosa situada a unos 158 kilómetros al oeste de la ciudad de Múnich.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha trasladado su pésame a las familias de las víctimas. «El accidente de tren en el distrito de Biberach me conmueve profundamente. Lamentamos profundamente a las víctimas. Expreso mi más sentido pésame a sus familiares», ha destacado el canciller alemán.

Antes del accidente hubo tormentas en la zona antes del accidente. Una fuerte tormenta ya había azotado la región. Cayeron de 30 a 40 litros de lluvia por metro cuadrado en un corto período de tiempo, según informó el Servicio Meteorológico Alemán. Los investigadores trabajan en determinar si la lluvia fue un factor del siniestro. Siguen la línea de esclarecer si las inundaciones pudieron haber causado un deslizamiento de tierra que pueda haber provocado el accidente de tren.

«Aquí llovió intensamente, por lo que no se puede descartar que las fuertes lluvias y el consiguiente deslizamiento de tierra también fueran la causa», declaró el ministro del Interior de Baden-Württemberg, Thomas Strobl en el lugar del accidente.

