Carlos Alcaraz protagonizó un momento surrealista durante una cena informal en Nueva York, ciudad a la que llegó el tenista murciano la noche del lunes para disputar el US Open que tan buenos recuerdos le traen. Y es que allí fue donde el español conquistó su primer Grand Slam, el cual le llevó además a ser el número uno más joven de la historia.

Durante su estancia en la ‘Gran Manzana’ se hizo viral un vídeo en las redes sociales donde se puede apreciar a un Alcaraz totalmente asombrado en un acto con Babolat, la firma de raquetas que usa en pista. Y es que Carlitos se enteró que una carta firmada por él tras ganar el Indian Wells en 2024 había sido adquirida por un coleccionista por la impresionante cifra de 222.000 dólares.

El propio Alcaraz trató de adivinar la cifra cuando fue preguntado por el coleccionista: «30.000, 70.000, 150.000…. 250.000». Cuando el hombre le confirmó la cifra exacta, el tenista español no dio crédito a lo que había escuchado. «Gracias, pero no entiendo que una carta mía valga tanto», aseguró el español.