Adiós a comer entre la arena de la playa: Lidl revienta el mercado con el kit más cómodo del verano

Seguro que te ha pasado ir a la playa con los niños en verano y comprobar como estos, cada vez que quieren comer algo se llenan de arena hasta arriba, o el bocadillo puede que se les caiga en la toalla o también en la arena. Lidl tiene la solución ante problemas como este, con el kit más cómodo del verano para los peques. Está formado por dos sillas, mesa y sombrilla y estamos seguros que se va a convertir en su favorito cuando estén en la playa o el camping pero que además, tiene un precio que no te vas a creer.

Porque si algo buscan los padres en verano es comodidad. Los días de playa pueden ser maravillosos, pero todos sabemos que con niños pequeños las cosas se complican. No es sólo la arena que se pega en la comida, pueden surgir peleas por el espacio en la toalla, y no nos olvidamos del hecho de tener que estar buscando un poco de sombra para evitar que se quemen. Por todo ello, este set llega para simplificar la vida y, de paso, hacer que los más pequeños disfruten de su propio rincón seguro y cómodo. Además, no se trata solo de una solución práctica, sino también económica. Por 44,99 euros, Lidl ofrece un conjunto completo, pensado para niños de entre 1 y 3 años, con materiales resistentes, plegables y fáciles de montar. Una compra que no sólo vale para la playa, sino también para el jardín, la terraza o incluso como decimos, una escapada al camping.

Lidl revienta el mercado con el kit más cómodo del verano

Este kit de sillas y mesa y sombrilla de Lidl, está diseñado especialmente para los más pequeños de la casa. La mesa viene en conjunto con dos sillas y sombrilla y no sólo ofrece un lugar para comer, sino también para jugar, pintar o hacer manualidades. Tener un espacio a su medida les da independencia y, al mismo tiempo, facilita a los padres mantener la organización durante un día de verano.

Las sillas vienen con una tela sencilla pero cómoda, la típica en la que los niños se sientan a gusto sin que les dé calor. Cada una aguanta hasta 30 kilos, y la mesa soporta unos 20, más que suficiente para poner la merienda, algún juguete o incluso los cubitos y palas de la arena.

La sombrilla, el detalle que marca la diferencia

Aquí está la clave del conjunto que ya arrasa en el bazar online de Lidl: la sombrilla ya que no se queda únicamente en lo estético, sino que realmente protege. Cuenta con un factor de protección solar UPF 50+, algo muy importante cuando hablamos de niños pequeños que pasan horas jugando al sol. Lo bueno es que se puede regular en altura, así que se ajusta sin problema según vaya moviéndose el sol durante el día.

Por otro lado, la estructura está fabricada en metal con recubrimiento en polvo y armazón de acero, lo que la hace resistente al uso en exteriores y preparada para durar más de una temporada. Un detalle que se agradece, porque nadie quiere invertir en algo que se estropee al primer verano.

Diseños divertidos y fáciles de guardar

Otro detalle que marca la diferencia son los modelos disponibles: el set está a la venta en dos colores y estampados distintos. Uno en azul con ballena y otro en rojo con cangrejo, así que los dos han sido pensados para resultar atractivos y divertidos para los niños. De esta forma, además de práctico, se convierte en un accesorio que les va a hacer mucha ilusión utilizar.

Las sillas, además, se pueden plegar para ahorrar espacio. Con un peso total de 3,3 kilos, este kit resulta fácil de transportar y guardar, algo fundamental cuando se viaja con niños y ya se lleva media casa a cuestas. Su diseño incorpora también pies que no rayan el suelo, por lo que puede usarse sin problema en terrazas o espacios interiores.

El precio que lo cambia todo

A pesar de todas las características y todo lo bueno que hemos dicho de este kit para los niños, lo que lo convierte en que sea un auténtico éxito es su precio de 44,99 euros. Así, por mucho menos de lo que cuesta una comida en chiringuito para toda la familia, se consigue un producto que vamos a poder utilizar verano tras verano y que resuelve problemas reales. Es difícil encontrar en el mercado una alternativa que combine diseño resistente, protección solar y practicidad a un precio que sea tan ajustado.

En definitiva, Lidl lo pone fácil para quienes buscan comodidad sin gastar demasiado. No importa si se usa en la playa, en el jardín o en el camping: este kit promete convertirse en un imprescindible del verano para familias con niños pequeños.