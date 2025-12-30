En Aragón tienen un truco que el resto de España no conoce para tener uvas más baratas: «Es el Blackfriday»

Estamos a punto de acabar el año, de modo que todos comenzamos a hacer balance de lo que ha sido 2025, pero a la vez ha llegado el momento de preparar todo lo que implica despedir diciembre como marca nuestra tradición y que no es otra, que comer las 12 uvas que acompañan las campanadas. Es un gesto sencillo, que se ha repetido generación tras generación, y que marca nuestra entrada en el nuevo año. Por este motivo, son muchas las personas que apuran ahora las horas buscando las mejores uvas para esta Nochevieja, comparando precios y calidad, aunque quizás lo mejor sería conocer el truco de los aragoneses para tener uvas más baratas, como si fuera el Black Friday.

Generalmente, solemos ir a comprar las uvas de Nochevieja antes de que sea demasiado tarde, por miedo a quedarnos sin ellas. Sin embargo, este año puedes aplicar un truco que llega desde Aragón y que que desmonta por completo esa idea de que comprar pronto garantiza el ahorro. Un frutero zaragozano asegura que, en realidad, sucede justo lo contrario. Se trata de Javier Gómez, propietario de Frutas Javi y Silvia, en plena capital aragonesa. Lleva años observando cómo se comporta el mercado y asegura que este año las uvas están especialmente caras. Y no es para nada algo erróneo. Él mismo lo compara con años anteriores y la diferencia es evidente: si en estas fechas del año pasado el kilo rondaba los dos euros, ahora está cerca de los cinco. El motivo, explica, está en la climatología y en la falta de producción, que ha disparado la inflación de una fruta clave en la última noche del año.

El truco que usan en Aragón para tener uvas más baratas

La costumbre de tomar doce uvas en Nochevieja no es nueva. Sus raíces se remontan al siglo XIX, aunque fue a partir de 1909 cuando se asentó como un ritual popular en toda España. Una de las teorías más repetidas apunta a los viticultores alicantinos, que aprovecharon una excelente cosecha para fomentar su consumo durante las campanadas. Lo que nació como un gesto comercial terminó convirtiéndose en una tradición que hoy forma parte del imaginario colectivo.

Pero el contexto actual es muy diferente al de entonces. Este año, dice un frutero de Zaragoza, la fruta llega «cara no, carísima». Las lluvias han reducido la producción y eso ha tenido un impacto directo en el precio final. Aún así, el frutero afirma que existe un truco que poca gente conoce y que puede marcar la diferencia entre pagar casi cinco euros por kilo o pagar la mitad.

No tengas prisa y espera hasta el final

La idea puede sonar arriesgada, pero este frutero lo tiene claro: quien espere a hoy mismo o incluso al 31 de diciembre pagará menos. Según explica, en la víspera de las campanadas el precio cae de manera notable porque los comerciantes necesitan sacar todo el género. Nadie quiere quedarse con cientos de kilos de uvas guardados después de medianoche, así que la rebaja es inevitable.

Es justo lo contrario de lo que suele pensarse. Muchos clientes creen que si no compran con días de antelación se quedarán sin fruta, cuando la realidad es que siempre hay más stock del que parece. «Hay que venderlo todo ese día», insiste el frutero. Y, si hace falta bajarlo a mitad de precio, se baja. Por eso en Aragón lo describen casi como un Black Friday de última hora, un pequeño secreto que pasa desapercibido en el resto del país pero que se repite cada año entre los comerciantes locales.

La lógica es sencilla: la tradición obliga a tener género suficiente para abastecer a toda España. Y, cuando llega el día 31, todo lo que queda debe venderse sí o sí. Por eso la caída de precios es especialmente visible en mercados y fruterías de barrio, donde el margen de reacción es más flexible que en las grandes cadenas.

Un ahorro silencioso que pocos aprovechan

Este truco para conseguir uvas baratas a horas de las campanadas se ha convertido en una costumbre conocida entre quienes compran fruta de forma habitual en Zaragoza. La mayoría de consumidores ajenos a esta práctica compra varios días antes para evitar sustos, sin saber que ese adelanto puede costarles hasta el doble.

El frutero lo resume con sencillez: esperar compensa. Y, según su experiencia, siempre compensa. La tradición de las uvas está tan interiorizada que el género nunca falta. Lo que sí falta, en ocasiones, es esa información que permitiría ahorrar a miles de hogares en una compra que, aunque pequeña, es obligatoria en casi todas las casas.

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, la recomendación de este frutero invita a replantearse los tiempos. No se trata de romper ninguna tradición, sino de entender cómo funciona el mercado y aprovechar una oportunidad que, como él mismo reconoce, «siempre pasa desapercibida».