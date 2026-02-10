Colas kilométricas en Lidl por la máquina de coser de toda la vida que vuelve a arrasar

Lidl parece que está tirando la casa por la ventana esta semana. Si bien en una entrada anterior os hemos hablado de los chollos que podemos encontrar actualmente en la liquidación de su bazar online. En esta ocasión, nos queremos centrar en el que es tal vez uno de los productos que más locura está provocando. Y no se trata de un electrodoméstico, y tampoco un gadget tecnológico, ni un lanzamiento llamativo. La gran protagonista es una máquina de coser clásica, pensada para el uso doméstico y firmada por una marca de referencia. Se trata de la Singer 323 L, un modelo sencillo, funcional y muy reconocible que ahora dentro de sus ofertas más recientes, se puede comprar con una rebaja difícil de encontrar en tiendas especializadas.

La cadena alemana ha provocado que muchos no duden en entrar en su web a comprar esta máquina de coser ya que es el único modo de conseguirla. Es decir, no se vende en tienda física, de modo que vamos a tener que comprarla online. Es más cómodo y además comprobarás el descuentazo que le han aplicado ya que de 329 euros, Lidl la ha bajado a 99,99 euros, lo que supone un 69 % de rebaja. Una diferencia que explica por qué vuelve a despertar interés entre quienes buscan coser en casa sin complicaciones y sin hacer una gran inversión. No es una máquina profesional ni pretende serlo, pero su atractivo está en ofrecer lo esencial, con la garantía de Singer y a un precio muy por debajo del habitual.

Colas kilométricas en Lidl por la máquina de coser de toda la vida

La máquina de coser Singer 323 L está diseñada para cubrir las necesidades más habituales de costura en casa. Cuenta con 23 programas de costura, que incluyen puntadas utilitarias, puntadas elásticas, puntadas decorativas y un programa de ojales en 4 pasos. Es decir, todo lo necesario para arreglos, ajustes de ropa y proyectos sencillos.

Permite una longitud de puntada de hasta 4 mm y un ancho máximo de 4,5 mm, lo que da margen suficiente para trabajar con distintos tipos de tejidos sin complicarse con configuraciones técnicas avanzadas.

Uno de sus puntos fuertes es el brazo libre, especialmente útil para coser piezas cerradas como mangas, bajos de pantalón o perneras. Una función básica, pero imprescindible en una máquina doméstica bien planteada.

Comodidad y funciones prácticas sin complicaciones

Singer ha apostado en este modelo por la comodidad de uso. Incorpora cortahilos en la parte superior, costura hacia atrás mediante palanca, y un soporte horizontal para el carrete de hilo, que facilita un desenrollado más fluido durante la costura.

La elevación extra alta del prensatelas permite trabajar con telas más gruesas o voluminosas sin forzar la máquina, algo muy valorado para pequeños trabajos de costura en casa, como arreglos de abrigos, vaqueros o telas más rígidas. Además, el sistema de encaje a presión permite cambiar el prensatelas en segundos, sin herramientas ni ajustes complicados, lo que agiliza mucho el trabajo cuando se alternan distintos tipos de costura.

Ideal para principiantes y para costura doméstica habitual

La Singer 323 L encaja especialmente bien en dos perfiles. Por un lado, personas que se inician en la costura y buscan una máquina clara, intuitiva y sin curva de aprendizaje compleja. Por otro, quienes ya saben coser pero necesitan una máquina fiable para uso doméstico, sin prestaciones profesionales que encarezcan el precio.

Por otro lado, permite coser botones de 2 y 4 agujeros con puntada en zigzag, una de esas funciones prácticas que se usan más de lo que parece en el día a día. Y su potencia de 70 W, un peso aproximado de 5,7 kg y unas dimensiones contenidas hacen que sea fácil de mover, guardar y transportar. De hecho, incluye asa de transporte, pensada precisamente para ese uso ocasional y doméstico.

Todo lo necesario incluido en la caja

Otro de los puntos a favor de este modelo es que llega con un contenido de accesorios bastante completo. En el envío se incluye la máquina de coser, pedal con cable, prensatelas estándar, prensatelas para cremalleras, prensatelas para ojales y prensatelas para coser botones.

También incorpora herramientas básicas como destornillador en L, descosedor, cepillo, juego de agujas, tres bobinas, guía de bordes y acolchado, placa para zurcir, soporte para carretes de hilo y una cubierta protectora. Todo lo necesario para empezar a coser desde el primer momento sin compras adicionales.

Un descuento poco habitual en una marca histórica

Singer es una de las marcas más reconocidas en el mundo de la costura doméstica, y no suele encontrarse con este nivel de rebaja en modelos nuevos. Que Lidl ofrezca la Singer 323 L por 99,99 euros la convierte en una opción muy competitiva frente a máquinas similares que duplican o triplican ese precio. Pero como ocurre con muchos productos no alimentarios del supermercado, la disponibilidad es limitada y sujeta a stock, por lo que si te interesa, será mejor que no tardes en ir a la web de Lidl hacer «clic» sobre ella para añadirla a tu carrito y que la puedas tener en casa antes de que se agote.