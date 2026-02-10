Lidl está liquidando sus almacenes y ha puesto todo a precio de saldo: quedan días para los chollos

Las rebajas de invierno están llegando a su recta final, de modo que Lidl ha aprovechado para lanzar una serie de ofertas sin duda destacadas, pero que sólo podemos encontrar en su página web. El supermercado alemán está liquidando gran parte de su bazar online, con rebajas que alcanzan hasta el 70 %, de modo que en breve pueda llenar sus almacenes con nuevos productos de cara a la nueva temporada de primavera-verano.

Esta liquidación de Lidl no es promoción puntual y tampoco una selección reducida. En la web aparecen decenas de páginas de artículos rebajados, que van desde electrodomésticos pequeños y productos para el hogar hasta ropa, iluminación, jardinería o artículos infantiles. Muchos de ellos se quedan en precios difíciles de ver fuera de este tipo de ofertas. Eso sí, Lidl no oculta que es una oportunidad limitada. Los productos están disponibles sólo hasta agotar existencias, de modo que sabiendo que algunos de ellos están triunfando, será mejor tener claro qué es lo que liquidan exactamente e ir a por ello antes de que se agote.

Lidl está liquidando sus almacenes y ha puesto todo a precio de saldo

Sin duda, los pequeños electrodomésticos y artículos de casa, son los productos que más triunfan en Lidl y su liquidación actual, con recortes de precio realmente destacados. Uno de los ejemplos más claros es la máquina de cubitos de hielo de 2,5 litros y 220 W, que permite elegir entre dos tamaños de cubitos. Su precio habitual era de 159,99 euros y ahora se puede comprar por 47,99 euros, lo que supone un 70 % de descuento. Un tipo de producto que suele disparar su precio en verano y que ahora se queda a menos de 50 euros.

También destaca la parrilla eléctrica Severin de 3000 W, pensada para exterior o grandes comidas, que baja de 299,99 a 119,99 euros, con un 60 % de rebaja. Un descuento poco habitual en este tipo de electrodomésticos de alta potencia.

En el apartado de iluminación y organización del hogar aparecen precios especialmente bajos, como el estante iluminado Ledvance de 6,5 W, que pasa de 32,99 a 9,99 euros, o la lámpara LED de techo con viga curva, regulable en tres niveles, rebajada de 39,99 a 15,99 euros.

Moda a precios casi simbólicos

La liquidación también alcanza de lleno a la ropa, tanto de adulto como infantil. En muchos casos, los precios se sitúan por debajo de los 5 euros, algo poco habitual incluso en rebajas. Entre las prendas más llamativas están el pantalón de lino para mujer, que baja de 7,99 a 2,49 euros, y los jeggings moldeadores, con el mismo precio final tras una rebaja del 68 %. También el vestido de cáñamo con cuello Kent, confeccionado con fibra natural, se queda en 4,99 euros, frente a los 14,99 originales.

En moda masculina aparece la camiseta Puma para hombre, rebajada de 39,99 a 12,99 euros, mientras que en infantil destacan la sobrecamisa a cuadros por 3,99 euros o la chaqueta ligera júnior cortaviento por 2,49 euros.

Cocina, orden y pequeños básicos del día a día

Otro de los puntos fuertes del bazar online es la cantidad de artículos prácticos para el día a día que ahora se venden a precio de saldo. El set de recipientes para microondas (3 unidades) pasa de 19,99 a 7,99 euros, y los sets de tablas de cortar, también de tres piezas, se quedan en 2,49 euros tras un descuento del 58 %. Son productos sencillos, pero con una relación calidad-precio difícil de encontrar fuera de estas liquidaciones.

En esta misma línea aparece el cargador Qi redondo, compatible con carga inalámbrica rápida, rebajado de 7,99 a 2,49 euros, o la guirnalda de estrellas con 9 LED, apta para interior y exterior, por 3,99 euros.

Jardín, bricolaje y artículos infantiles

La liquidación no se limita al interior del hogar. Lidl también ha incluido productos de jardín y bricolaje, como la cabina de soldadura plegable, con forma de maletín, que baja de 79,99 a 23,99 euros, o el sistema combinado para jardinería, rebajado al 50 %.

Para los más pequeños, uno de los productos más valorados es la tienda de campaña tipi de madera, fabricada con lona de algodón resistente, que se queda en 14,99 euros frente a los 29,99 iniciales. También aparecen libros de aprendizaje infantil, de no ficción, por solo 2,49 euros.

Aunque Lidl no ha fijado una fecha exacta de finalización lo cierto es que e mejor no tardar en ir a por ellos ya que los productos desaparecen conforme se agotan las existencias. En el propio bazar online tienen actualmente más de 600 productos con gran descuento, lo que indica que el volumen es alto, pero también que la rotación puede ser rápida. Así, quienes estaban esperando una bajada final de precios, tienen ahora la mejor oportunidad de aprovechar realmente, el fin de las rebajas. Una vez termine esta fase, muchos de estos productos no volverán a estar disponibles, al menos en estas condiciones.

En resumen, Lidl está haciendo limpieza a lo grande y los descuentos ya están en su punto máximo. Ahora la decisión es rápida: o aprovechar los precios de saldo, o asumir que cuando se agoten, no habrá segunda oportunidad.