Cuándo es el Athletic - Real Sociedad: horario y dónde ver por TV gratis el derbi vasco de semifinales de la Copa del Rey.

Las semifinales de la Copa del Rey arrancan de la mejor manera, ya que tenemos un apasionante derbi vasco en el que el Athletic Club y la Real Sociedad lo darán todo en este choque de la ida para obtener un buen resultado de cara a la vuelta que se resolverá a principios de marzo en San Sebastián. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en San Mamés.

Horario del Athletic Club – Real Sociedad: cuándo es el partido de la Copa del Rey

El Athletic Club recibe la visita de la Real Sociedad en San Mamés para disputar el apasionante partido que corresponde a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El sorteo de esta ronda de la competición del K.O. del fútbol español quiso que hubiera un derbi vasco en esta fase tan decisiva y que se jugará a ida y vuelta, por lo que lo que ocurra en Bilbao no será decisivo, ya que a principios de marzo se volverán a ver las caras, esta vez en el Reale Arena para saber quién de los dos avanza a la gran final que se celebrará en La Cartuja.

A qué hora es el partido de la Copa del Rey Athletic Club – Real Sociedad

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este frenético y vibrante Athletic Club – Real Sociedad correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey para este miércoles 11 de febrero. El organismo que controla el fútbol español ha fijado el horario del derbi vasco entre bilbaínos y donostiarras en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en San Mamés, lo que indicaría que no habría altercados entre los aficionados en la previa en los aledaños del estadio rojiblanco.

Dónde y cómo ver gratis el Athletic Club vs Real Sociedad en directo por TV online y en vivo

Hay dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de la Copa del Rey y estos fueron Movistar+ y RTVE. Este Athletic Club – Real Sociedad de la ida de las semifinales de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus o La1. Hay que recordar que el primero de ellos forma parte de esta plataforma de pago, mientras que el ente público ofrecerá este derbi vasco que se juega en San Mamés gratis y en abierto.

Los hinchas del cuadro bilbaíno, del conjunto donostiarra y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante Athletic Club – Real Sociedad correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey mediante las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play. Estas apps están disponibles para descargarse en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que tener en cuenta que la página web de estos operadores estarán disponibles para que todos los usuarios accedan con un ordenador para disfrutar de lo que suceda en San Mamés.

Además, en la web de OKDIARIO vamos a ofrecer a todos nuestros lectores la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este derbi vasco de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Real Sociedad y una vez suene el pitido final en San Mamés publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en Bilbao.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – Real Sociedad

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro rojiblanco y del txuri-urdin que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se juega en San Mamés deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Bilbao para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Athletic Club – Real Sociedad.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Athletic Club – Real Sociedad

El Estadio de San Mamés, ubicado en la ciudad de Bilbao, será el escenario donde se jugará este Athletic Club – Real Sociedad de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este campo se inauguró en 2013 y se levantó para sustituir al viejo campo que también recibía el mismo nombre y al que se le conocía como La Catedral. Tiene capacidad para algo más de 53.000 aficionados y, lógicamente, se espera un ambientazo brutal para este derbi vasco.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado José María Sánchez Martínez para que imparta justicia en este emocionante derbi vasco Athletic Club – Real Sociedad de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. A los mandos del VAR estará Mario Melero López, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped de San Mamés para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará entre los dos banquillos del estadio.