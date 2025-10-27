¿Por qué juega el Real Betis sus partidos en La Cartuja?

Real Betis y Atlético de Madrid, este lunes 27 de octubre, a partir de las 21:00 horas, echarán el cierre a la jornada 10 en el estadio de La Cartuja, el nuevo hogar de la familia verdiblanca durante las próximas dos temporadas, como mínimo. En las siguientes líneas os explicaremos el motivo por el que el Betis disputa sus encuentros en este mítico estadio.

Por qué juega el Betis en La Cartuja

La principal causa por la que el Betis juega sus partidos en La Cartuja es por la remodelación del Benito Villamarín. Según apuntaron hace unos días desde el club hispalense, «los plazos de las obras van en buen camino» y, si todo sale según lo previsto, volverán a su casa dentro de dos temporadas: «Los plazos que estamos manejando en la planificación inicial son de tener dos temporadas en La Cartuja. Es verdad que va a depender mucho de la empresa constructora, de la planificación que nos presente y cómo vamos a ejecutar los trabajos, pero no queremos ahora mismo trabajar con otro panorama que no sea ese».

Por qué es conocido el Estadio de La Cartuja

El estadio de La Cartuja, principalmente, es conocido por ser la sede oficial de la final de la Copa del Rey desde el pasado año 2019-2020, y por su condición de albergar diferentes eventos no solo deportivos. Este mítico estadio fue construido para el Mundial de Atletismo del 1999 y también ha servido para la disputa de otros eventos futbolísticos, como es el caso de la Eurocopa 2020. Ahora, se ha convertido en la nueva casa del Real Betis Balompié, que jugará sus partidos en La Cartuja mínimo hasta la campaña 2027-2028.