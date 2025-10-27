¿Por qué juega el Real Betis sus partidos en La Cartuja?
Real Betis y Atlético de Madrid, este lunes 27 de octubre, a partir de las 21:00 horas, echarán el cierre a la jornada 10 en el estadio de La Cartuja, el nuevo hogar de la familia verdiblanca durante las próximas dos temporadas, como mínimo. En las siguientes líneas os explicaremos el motivo por el que el Betis disputa sus encuentros en este mítico estadio.
Por qué juega el Betis en La Cartuja
La principal causa por la que el Betis juega sus partidos en La Cartuja es por la remodelación del Benito Villamarín. Según apuntaron hace unos días desde el club hispalense, «los plazos de las obras van en buen camino» y, si todo sale según lo previsto, volverán a su casa dentro de dos temporadas: «Los plazos que estamos manejando en la planificación inicial son de tener dos temporadas en La Cartuja. Es verdad que va a depender mucho de la empresa constructora, de la planificación que nos presente y cómo vamos a ejecutar los trabajos, pero no queremos ahora mismo trabajar con otro panorama que no sea ese».
Por qué es conocido el Estadio de La Cartuja
El estadio de La Cartuja, principalmente, es conocido por ser la sede oficial de la final de la Copa del Rey desde el pasado año 2019-2020, y por su condición de albergar diferentes eventos no solo deportivos. Este mítico estadio fue construido para el Mundial de Atletismo del 1999 y también ha servido para la disputa de otros eventos futbolísticos, como es el caso de la Eurocopa 2020. Ahora, se ha convertido en la nueva casa del Real Betis Balompié, que jugará sus partidos en La Cartuja mínimo hasta la campaña 2027-2028.
Cuántos abonados tiene el Betis en La Cartuja y qué capacidad tiene
El traslado a La Cartuja ha provocado que aumente el número de abonados en el Real Betis. En la actualidad, son 57.000 socios abonados, en un estadio con capacidad para 70.000, que disfrutan cada dos semanas de la mejor liga del mundo. Esta espectacular cifra se alcanzó precisamente durante el pasado mes de agosto.
«El Real Betis Balompié ha finalizado el proceso de nuevas altas con un total de 57.000 abonados, lo que supone el mayor número de socios con asiento registrado por la entidad en su historia. El incremento de capacidad asociado al traslado provisional al Estadio La Cartuja para la temporada 2025/26 permitió ampliar el cupo inicial de 55.000 abonos. La elevada demanda durante el periodo de inscripción llevó al Club a habilitar 2.000 plazas adicionales. Esta cifra supera notablemente los 50.741 abonados de la pasada campaña en el Estadio Benito Villamarín», aseguró el club verdiblanco hace unos meses.
Cómo llegar al Estadio de La Cartuja
Si nos situamos en el centro de Sevilla, podemos llegar al Estadio de La Cartuja en transporte público utilizando las líneas de autobús C1 o C2 de TUSSAM, que paran justo al lado del recinto; o el tren de cercanías C-2, que la podrás utilizar desde varios puntos de la ciudad y se para en ‘Estadio Olímpico’. Si necesitas acudir en coche, deberás coger la SE-20 tomando la salida por la Avenida Carlos III, aunque en los días de partido se recomienda usar el transporte público por los distintos cortes de tráfico que se van a producir.