La Guardia Civil mata a un hombre en Huelva tras agredir con un arma blanca a varios agentes

Un hombre ha fallecido en la madrugada de este miércoles en el término municipal de Almonte (Huelva) tras ser abatido por la Guardia Civil después de atacar con un arma blanca a varios agentes que acudieron a un aviso en una finca agrícola. El fallecido se abalanzó sobre uno de los guardias civiles pese a los disparos disuasorios realizados al aire para frenar su comportamiento violento.

Según han indicado fuentes del Instituto Armado, dos patrullas de seguridad ciudadana acudieron a una finca situada entre la aldea de El Rocío y Matalascañas tras recibir un aviso por la presencia de un individuo en actitud violenta, gritando y esgrimiendo un arma blanca en el interior de unos módulos de descanso.

Al percatarse de la llegada de los agentes, el hombre salió del módulo portando el arma y profiriendo amenazas de muerte contra los guardias civiles. Ante la gravedad de la situación, los agentes realizaron varios disparos de advertencia al aire para tratar de detenerlo, aunque el agresor hizo caso omiso.

Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, el individuo se abalanzó sobre uno de los agentes con la intención de apuñalarlo, lo que provocó que ambos cayeran al suelo durante el forcejeo. En ese momento, el guardia civil tuvo que hacer uso de su arma reglamentaria para repeler la agresión, resultando el atacante herido de gravedad.

A la llegada de los servicios sanitarios, sólo se pudo certificar la muerte del agresor. El agente implicado en el forcejeo sufrió lesiones como consecuencia de la caída y fue trasladado a un centro hospitalario para su atención médica, sin que haya trascendido la gravedad de las heridas.

Los hechos ocurrieron en una explotación agrícola perteneciente a la empresa Surexport, dedicada al cultivo de frutos rojos. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.