La Guardia Civil se queda atónita: detienen a dos vecinos de Huelva tras descubrir seis cabezas de corzo en una mochila

Un control de la Guardia Civil puede acabar revelando, no una infracción habitual, sino un delito medioambiental, seis cabezas de corzo en una mochila. No es habitual que los agentes de la ley encuentren este tipo de animales, trofeo de unos cazadores en una mochila de forma casual. Pero después de un control rutinario, se dieron cuenta que estas personas, escondían su valioso trofeo, que puede acabar costándolos más caro de lo que nos imaginaríamos.

Vivimos unos días en los que deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios de tendencia que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente cada elemento cuenta, tendremos que afrontar un importante cambio. Es momento de poner sobre la mesa una normativa que es esencial que se respete. Se pueden cazar determinados animales, en unas épocas del año muy concretas, siguiendo un orden para conseguir mantener y respetar la naturaleza que nos rodea de la mejor manera posible. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Se queda atónica la Guardia Civil

La Guardia Civil tiene como misión principal proteger a las personas de cualquier mal, pero también a los animales. En los controles de seguridad, evita más de un dolor de cabeza, de la mano de una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Vivimos tiempos en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que nos tocará estar preparados para una situación del todo inesperada. Es momento de aposyar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en un bien para todos.

Respetar las normas es algo que hay que hacer para vivir en una sociedad que puede acabar siendo la que respete a unos seres que hay que tener en consideración. Cada animal con la nueva ley de bienestar animal, pero también, las normas que rigen la caza de nuestro país, está sometido a unas normas que deberemos empezar a visualizar en estos días en los que la naturaleza cobra sentido.

Estos agentes de la autoridad no dudaron en actuar ante una ilegalidad que de forma directa o indirecta nos afecta a todos ya que es parte de este sistema que tenemos por delante y pueden acabar siendo esenciales en estos días.

Detienen a dos vecinos de Huelva al descubrir cabezas de corzo en una mochila

Hasta 6 cabezas de corzo aparecieron en una mochila propiedad de unos vecinos de Huelva que había requerido una inspección de la Guardia Civil. En un paquete que pretendían enviar se escondía este valioso tesoro que no puede tener un final de este tipo.

Tal y como explican desde el club de la caza: «Los corzos habían sido abatidos recientemente. Sus cabezas fueron intervenidas en la oficina de Correos de Almazán, en la provincia de Soria gracias a la llamada de Guardas Rurales avisaron al Seprona de la Guardia Civil de las sospechas que había levantado el paquete. Tras escanear su interior, se intervino y se comprobaron esos recelos. En su interior encontraron ocho cabezas de corzo macho que, a tenor de su estado, habían sido abatidos en fechas recientes. Solo se tuvo que interrogar a la persona que había hecho la entrega en Correos y a su destinatario para continuar la investigación. Ambos tienen domicilio en la provincia de Huelva y se habían trasladado el fin de semana anterior, en el mes de marzo, a una casa rural de Soria».

Siguiendo con la misma explicación: «El siguiente paso de las pesquisas pasa por organizar, junto con miembros de la guardería particular de varios cotos de caza de la zona, batidas en esos acotados limítrofes a la localidad donde estuvieron hospedados los supuestos autores de los hechos. Si se lograse localizar los cadáveres de los ocho corzos presuntamente abatidos, se procedería a recoger muestras de su sangre para compararla con el ADN de la sangre de las cabezas de corzo intervenidas. Actualmente, la Guardia Civil de Soria continúa con la operación abierta, con las cabezas de los corzos depositadas en las dependencias del Seprona y a disposición de la Autoridad Judicial, sin obviar que los hechos investigados hasta el momento han sido denunciados ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria para que inicia las acciones oportunas ante las presuntas infracciones administrativas de las que se acusa a los investigados».