METEOCAT lo confirma: la nieve llega a estas zonas de Cataluña con rachas de viento de 100 km/h

La nieve llega a estas zonas de Cataluña con rachas de viento de 100 km/h, Meteocat lo confirma en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En unos días en los que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. De tal forma que tocará estar preparados para afrontar un cambio de ciclo que puede ser de los más esperados.

Es hora de seguir con ciertas peculiaridades que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a estas situaciones en las que cada detalle cuenta, es hora de conocer el estado de una zona del país que puede ser esencial que tengamos en mente. Sobre todo, con la mirada puesta a determinadas situaciones que llegan a toda velocidad. La nieve llega a Cataluña con fuerza y no lo hace sola, sino que también nos vista un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Lo confirma Meteocat

Los expertos de Meteocat no dudan en confirmar una serie de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán de cerca. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y que en cierta manera acabará generando más de una sorpresa inesperada.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo una realidad. Lo que nos espera es un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en ese plus de buenas sensaciones que acabará marcando estas jornadas.

Queremos ver la llegada del buen tiempo, en una primavera que está a la vuelta de la esquina, pero de momento, lo que tenemos en mente, es algo radicalmente diferente que nos afectará de lleno. Este cambio brusco de tiempo, después de una pequeña tregua, ha sido confirmado por Meteocat.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tocará estar pendientes de una previsión que no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Nos espera un giro en el tiempo que puede ser clave.

Llega la nieve a estas zonas con rachas de viento de 100km/h

La previsión del tiempo para estos días puede ser esencial que la tengamos en mente y, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de conocer qué puede pasar con una previsión que la AEMET no duda en mostrarnos: «De madrugada, cielo muy nuboso y precipitaciones moderadas y persistentes en el valle de Arán, disminuyendo la nubosidad y cesando las precipitaciones en horas centrales. En el resto, intervalos nubosos, tendiendo a cielo muy nuboso por la tarde, cuando se esperan precipitaciones débiles en la mitad oeste, más abundantes en el valle de Arán y divisoria de Pirineos. Cota de nieve subiendo de 1600-1800 m a 2000-2200 m al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en Barcelona y Tarragona; máximas con cambios ligeros. Heladas débiles en zonas altas de Pirineos. Viento moderado del oeste, con rachas muy fuertes en zonas del litoral y del prelitoral».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones moderadas y persistentes de madrugada en el valle de Arán. Ascenso localmente notable de las mínimas en el litoral y prelitoral. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el litoral y prelitoral de la mitad sur, así como en zonas altas de Pirineos».

Para el resto de España la situación puede ser un poco peor: «Persiste otro día más la situación de circulación atlántica, con el paso de frentes asociados a la borrasca Nils y una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, si bien siendo poco probables en regiones mediterráneas. Se prevén persistentes, localmente fuertes y con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia y oeste del Sistema Central, siendo también posible en la Cantábrica occidental y a primeras horas en regiones del Pirineo. Asimismo, son probables los chubascos y tormentas localmente fuertes a últimas horas en el entorno cantábrico oriental. Nevará en el Pirineo por encima de 1700/2000 metros, siendo también posible en cumbres del resto de sistemas montañosos. Cielos poco nubosos o con intervalos en Baleares, tendiendo a oscurecerse con posibilidad de alguna precipitación en la segunda mitad del día, y en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas montañosas. Bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica, norte y oeste de la meseta sur, Andalucía occidental y Galicia. Temperaturas máximas en aumento en Canarias y Ampurdán, en descenso en el Ebro, Cantábrico oriental y Sierra Morena y, en general, con pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en los archipiélagos, Ebro y fachada oriental peninsular, localmente notable en litorales de su mitad norte, en descenso en el Cantábrico y tercio noroeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península, llegando a fuerte en zonas de litoral y archipiélago. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y el tercio oriental peninsular, también posibles en Baleares, y que podrían llegar a huracanadas en puntos del litoral cantábrico. Alisio moderado en Canarias».