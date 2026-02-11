La semana grande del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz entra en su recta final y el Gran Teatro Falla encara hoy su última noche de semifinales. Tras tres sesiones intensas, con agrupaciones muy distintas defendiendo su pase y un público entregado a la variedad del repertorio, llega el turno de descubrir qué propuestas cerrarán esta fase decisiva antes de que el jurado anuncie quién continúa hacia la Gran Final. La expectación es alta porque el nivel de este año ha dejado fuera a grupos potentes y ha colocado en semifinales a formaciones que han sabido mantener el listón noche tras noche. Toma nota porque te explicamos al detalle, quién canta hoy 11 de febrero en el COAC 2026: horario y orden de actuación.

Durante estos días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de febrero, las tablas del Falla han visto desfilar a 7 coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y 3 cuartetos. Todas ellas han buscado su hueco en una fase en la que cada detalle cuenta y donde el orden de actuación, que se arrastra desde preliminares y cuartos, marca también el ritmo del espectáculo. Hoy, con la última función, se cierra una etapa clave antes del dictamen final. El público volverá a sentarse en sus butacas a partir de las 20:00 horas, el horario fijado para todas las noches de semifinales. Y lo que ocurra a partir de ahí definirá quién entra en la lucha por los premios y quién se queda a un paso. Pero antes de mirar a lo que vendrá, toca repasar quién actúa esta noche y cómo ha transcurrido la competición hasta ahora.

Quién actúa hoy miércoles 11 de febrero en la última semifinal

La cuarta y última noche de semifinales del COAC 2026 llega cargada de nombres que llegan con fuerza desde las fases anteriores. Este será el orden de actuación en el escenario del Falla:

Coro La esencia

La esencia Comparsa Los pájaros carpinteros

Los pájaros carpinteros Cuarteto ¡Que no vengan!

¡Que no vengan! Chirigota Los que la tienen de mármol

Los que la tienen de mármol Comparsa DSAS3

DSAS3 Chirigota Ssshhhhh!!!

Ssshhhhh!!! Comparsa Los invisibles

Esta sesión cierra un ciclo que comenzó el domingo y que ha dejado actuaciones memorables. Con ella se completa el cuadrante que permitirá al jurado definir el pase a la Gran Final.

Las semifinales que ya han pasado

Para entender el camino hasta esta última noche conviene repasar qué agrupaciones pasaron por el escenario en las tres funciones anteriores, todas celebradas a las 20:00.

1ª Semifinal, domingo 8 de febrero

Coro El sindicato

El sindicato Chirigota Los hombres de Paco

Los hombres de Paco Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada

Crónica de una muerte más que anunciada Comparsa El manicomio

El manicomio Coro La ciudad perfecta

La ciudad perfecta Chirigota Los robins

Los robins Comparsa La camorra

La camorra Chirigota Una chirigota en teoría

2ª Semifinal, lunes 9 de febrero

Coro ADN

ADN Comparsa El patriota

El patriota Cuarteto Los Latin King (de la calle Pasquín)

Los Latin King (de la calle Pasquín) Chirigota Los antiguos

Los antiguos Coro El reino de los cielos

El reino de los cielos Comparsa Los humanos

Los humanos Chirigota Los Compay

Los Compay Comparsa Los locos

3ª Semifinal, martes 10 de febrero

Coro La carnicería

La carnicería Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) Comparsa OBDC. Me quedo contigo!

OBDC. Me quedo contigo! Coro Las mil maravillas

Las mil maravillas Chirigota Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) Comparsa El jovencito Frankenstein

El jovencito Frankenstein Chirigota Los que van a coger papas

Estas tres sesiones han marcado el pulso del concurso y han permitido comprobar cómo llegaba cada grupo a uno de los tramos más exigentes del COAC. Algunas apuestas se han consolidado, otras han sorprendido y otras se han quedado fuera, demostrando que este año el corte estaba especialmente reñido.

Cómo se decide el orden de actuación en semifinales

El orden de actuación de estos grupos que hemos visto pasar estos días, no es casual ni se reparte a última hora. En el COAC 2026 se sigue el mismo patrón que en años anteriores: las agrupaciones mantienen la posición que tuvieron en cuartos de final, que a su vez estaba condicionada por lo ocurrido en preliminares. Sólo se ha ajustado el cuadrante retirando a los grupos que no habían logrado superar la fase previa. Con este sistema se busca dar continuidad al concurso y ofrecer a cada formación un recorrido coherente desde su primera aparición.

Cuántas agrupaciones pasan a la Gran Final del COAC

Una vez terminen las semifinales, el jurado deberá seleccionar a 16 agrupaciones para la Gran Final, repartidas de forma equilibrada entre las cuatro modalidades principales. Pasarán los grupos que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y hayan competido en semifinales. El reparto será el habitual:

4 cuartetos

4 coros

4 comparsas

4 chirigotas

El sistema de puntuación es acumulativo, aunque las notas permanecen guardadas durante el concurso para mantener la emoción. Si una agrupación no aparece en los listados provisionales, es señal de que todavía sigue en competición.

Cuándo se sabrá quién pasa a la final y cuándo es la Gran Final del COAC 2026

El veredicto del jurado llegará después de la sesión de hoy, una vez finalice la última actuación de semifinales. Es habitual que el anuncio se produzca en la madrugada del 11 al 12 de febrero, cuando ya se ha completado el cómputo final de puntos.

La Gran Final del COAC 2026 se celebrará el viernes 13 de febrero en el Gran Teatro Falla, también en horario de noche. Será la cita en la que las agrupaciones seleccionadas se jueguen los premios y cierren varias semanas de concurso.