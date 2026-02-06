Ayer jueves arrancó a las 20:00 horas la séptima y últimas sesión de la fase de cuartos del COAC 2026 en el Gran Teatro de Falla y tras la deliberación del jurado ya se sabe qué agrupaciones pasan a la fase de semifinales que podremos seguir a partir del domingo. En total, han pasado 30 agrupaciones adultas que se reparten entre 7 coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y 3 cuartetos, de modo que te ofrecemos ahora todo el listado completo y también el orden de actuación por días, así como las fechas de la semifinal y de la Final del COAC 2026, que está cada vez más cerca.

Recordemos que según el reglamento del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, todos los grupos participantes en la sesión de cuartos, que arrancó el pasado 30 de enero, partían de 0 puntos y a partir de estos, han sido puntuados para pasar a la semifinal, alcanzando el mínimo de 400 puntos que se les exige para pasar. Sin embargo, cuando acaben las semifinales y a la hora de que el jurado puntúe, debes saber que se arrastran los puntos que se han logrado precisamente en los cuartos de final.

Estas son todas las agrupaciones que han pasado a las semifinales del COAC 2026

A partir de la deliberación del jurado, estos son todos los grupos participantes en el COAC 2026 que pasan a las semifinales que arrancan el domingo.

Coros:

Coro El sindicato

Coro La ciudad perfecta

Coro ADN

Coro El reino de los cielos

Coro La carnicería

Coro Las mil maravillas

Coro La esencia

Chirigotas:

Chirigota Los hombres de Paco

Chirigota Los robins

Chirigota Una chirigota en teoría

Chirigota Los antiguos

Chirigota Los compay

Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Chirigota Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Chirigota Los que van a coger papas

Chirigota Los que la tienen de mármol

Chirigota Ssshhhhh!!!

Comparsas:

Comparsa El manicomio

Comparsa La camorra

Comparsa El patriota

Comparsa Los humanos

Comparsa Los locos

Comparsa OBDC. Me quedo contigo!

Comparsa El jovencito frankestein

Comparsa Los pajaros carpinteros

Comparsa DSAS3

Comparsa Los invisibles

Cuarteto:

Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada

Cuarteto Los Latin King (de la calle Pasquín)

Cuarteto ¡Que no vengan!

Cuál es el orden de actuación

A partir de darse a conocer el listado de las agrupaciones que pasan a la fase de semifinales, se ha anunciado el orden de actuación para los cuatro días que dura esta fase. En cada uno de ellos actuarán coros, comparsas, chirigotas y un cuarteto. Como de costumbre cada sesión comenzará a las 20:00 horas.

Domingo 8 de febrero

Coro El sindicato

Chirigota Los hombres de Paco

Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada

Comparsa El manicomio

Coro La ciudad perfecta

Chirigota Los robins

Comparsa La camorra

Chirigota Una chirigota en teoría

Lunes 9 de febrero

Coro ADN

Comparsa El patriota

Cuarteto Los Latin King (de la calle Pasquín)

Chirigota Los antiguos

Coro El reino de los cielos

Comparsa Los humanos

Chirigota Los Compay

Comparsa Los locos

Martes 10 de febrero

Coro La carnicería

Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Comparsa OBDC. Me quedo contigo!

Coro Las mil maravillas

Chirigota Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Comparsa El jovencito Frankenstein

Chirigota Los que van a coger papas

Miércoles 11 de febrero

Coro La esencia

Comparsa 'Los pájaros carpinteros

Cuarteto ¡Que no vengan!

Chirigota Los que la tienen de mármol

Comparsa DSAS3

Chirigota Ssshhhhh!!!

Comparsa Los invisibles

Cuando se celebra la Final del Coac 2026

Una vez se celebre la última de las sesiones del COAC 2026, llegará el turno de la final no sin antes, dejar que las agrupaciones que se clasifican (un total de 16, 4 por modalidad) puedan descansar, ensayar el repertorio o hacer los arreglos que se necesiten. La final se celebrará el próximo viernes 13 de febrero a partir de las 20:00 horas, llegando de nuevo hasta la madrugada.

Dónde ver lo que queda del COAC 2026

Seguir en directo las últimas noches del COAC 2026 es sencillo, tanto para quienes viven en Cádiz como para quienes lo siguen desde fuera. La referencia principal sigue siendo Onda Cádiz TV, que continúa retransmitiendo íntegramente el concurso desde el primer día y mantendrá la señal durante las semifinales y la Gran Final del 13 de febrero. Como ya hemos mencionado, todas las sesiones arrancan a las 20:00 horas y pueden verse en TDT, en su canal oficial de YouTube, en Twitch o en su plataforma digital, lo que permite seguir el Falla desde cualquier dispositivo sin depender de la televisión tradicional.

A estas emisiones se suma Canal Sur, que también ofrecerá la recta final del COAC. Durante las semifinales hará el arranque de sesión en ATV y, a partir de ahí, la retransmisión irá pasando por Canal Sur Televisión y la plataforma Canal Sur Más, que se ha convertido en la vía más cómoda para seguir todo el concurso online. De esta forma, quienes prefieran ver el certamen desde móvil, tablet u ordenador tendrán acceso a las cuatro noches que decidirán qué agrupaciones llegan al último escalón.

Los aficionados que sigan el concurso por radio también tendrán varias opciones para escuchar en directo las semifinales y la final. Tanto Canal Sur Radio como Radio Cádiz de la SER, además de Onda Cero y COPE Cádiz, mantienen su cobertura habitual, con conexiones desde el Falla, comentarios durante cada agrupación y emisión digital para quienes no viven en la provincia.