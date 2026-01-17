Puntuaciones del COAC 2026: listado completo de la fase preliminar

Hablar del mes de enero en Cádiz es mencionar sin duda alguna, al gran acontecimiento del mes (y también para febrero) que no es otro que el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz, que si bien arrancó el pasado 11 de enero, vuelve a concentrar la atención de miles de aficionados dentro y fuera de la capital gaditana. El COAC 2026 ya se está celebrando en el Gran Teatro Falla y lo hará hasta el 27 de febrero. Este año se subirán al escenario, un total de 124 agrupaciones inscritas que se esforzarán al máximo por superar la primera fase y llegar a cuartos, para pasar a la semifinal y con suerte, ser uno de los elegidos para estar en la final.

De este modo, chirigotas, comparsas, coros y cuartetos se suceden cada noche sobre el escenario del Falla en estas preliminares que como ya sabemos, es una de las fases más largas y exigentes del concurso. Aunque el fallo oficial no llegará hasta que concluyan, las actuaciones ya empiezan a dejar sensaciones claras entre el público y a generar debate entre los seguidores más fieles del Carnaval de Cádiz. En este contexto, las puntuaciones de los jurados alternativos se han convertido en un termómetro habitual para medir el impacto de cada actuación. A través de sus valoraciones, es posible seguir el pulso diario del concurso y comprobar qué agrupaciones despiertan mayor interés en estos primeros compases del COAC 2026.

La fase preliminar del COAC 2026

La fase preliminar del COAC 2026 va del 11 al 27 de enero y en ella participan 124 agrupaciones que se dividen en 18 coros, 53 comparsas, 45 chirigotas y 7 cuartetos. Y una vez acaben todas las sesiones, únicamente 56 agrupaciones lograrán el pase a los cuartos de final: 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y 6 cuartetos.

En esta primera fase, las agrupaciones presentan por primera vez sus repertorios ante el público. Es una fase marcada por la variedad de estilos, la convivencia entre autores consagrados y nuevos nombres, y por propuestas que, en muchos casos, todavía están en pleno proceso de rodaje.

Cómo se valoran las actuaciones

El sistema de puntuación del COAC se basa en la evaluación de distintos aspectos del repertorio. El jurado oficial puntúa la letra, la música y la afinación de cada pieza con una nota de 0 a 10. El tipo, que incluye el vestuario y la caracterización, se valora de 0 a 8, mientras que la impresión general recibe una puntuación de 0 a 4.

Cada modalidad cuenta con un reparto distinto de puntos en función de las piezas que interpreta, lo que hace que la puntuación total varíe entre coros, comparsas, chirigotas y cuartetos. En esta edición, además, se introduce una novedad relevante: las puntuaciones comienzan a arrastrarse desde la fase preliminar, algo que no ocurría en años anteriores.

El papel de los jurados alternativos

Aunque las puntuaciones oficiales del COAC no se conocerán hasta el final del concurso, y únicamente se harán públicas las de las agrupaciones que no pasen a cuartos, distintos jurados alternativos van otorgando sus propias valoraciones tras cada sesión. Estas puntuaciones no oficiales no influyen en el desarrollo del certamen, pero sí ofrecen una referencia muy seguida por los aficionados.

En este caso, las valoraciones proceden de los jurados alternativos de los diarios gaditanos Bahía de Cádiz y Diario de Cádiz. Sus puntuaciones permiten observar qué agrupaciones generan mayor expectación y sirven como una lectura paralela del concurso, aunque no siempre coincidan con los criterios del jurado oficial.

Puntuaciones de la fase preliminar del COAC 2026

A continuación podéis ver las puntuaciones correspondientes a la fase preliminar del COAC 2026 de ayer viernes 16 de enero, desglosadas por modalidad y según las valoraciones de los jurados alternativos de Bahía de Cádiz y Diario de Cádiz

Chirigotas

Los antiguos: 202,4 puntos (Diario de Cádiz), 208,032 puntos (Bahía de Cádiz).

(Diario de Cádiz), puntos (Bahía de Cádiz). La purga: los que no pasan: 202 puntos (Diario de Cádiz), 213,642 puntos (Bahía de Cádiz).

(Diario de Cádiz), puntos (Bahía de Cádiz). ¡A quién le importa!: 167 puntos (Diario de Cádiz), 164,868 puntos (Bahía de Cádiz).

Comparsas

El verdugo: 124 puntos (Diario de Cádiz), 177,956 puntos (Bahía de Cádiz).

(Diario de Cádiz), (Bahía de Cádiz). Cadirvana: 166 puntos (Diario de Cádiz), 191,76 puntos (Bahía de Cádiz).

Coros

La viña del mar: 164 puntos (Diario de Cádiz), 192,5 puntos (Bahía de Cádiz).

Cuartetos

Crónica de una muerte más que anunciada: 222 puntos (Diario de Cádiz), 52,576 puntos (Bahía de Cádiz).

Insistimos en que estas puntuaciones sólo forman parte de la valoración de los jurados no oficiales tras las actuaciones celebradas en el Gran Teatro Falla en cada sesión y no tienen carácter oficial dentro del concurso. De todos modos el criterio es de expertos que llevan años siguiendo el COAC por lo que generalmente acaban coincidiendo bastante con las puntuaciones que al final emitirá el jurado oficial.

Recordemos además que esta emocionante fase de preliminares es sólo una primera fotografía del concurso, pero todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas. Algunas agrupaciones crecen con el paso de las fases, mientras que otras dejan claras sus intenciones desde la primera noche. A medida que el COAC 2026 se vaya desarrollando y se acerque el fallo del jurado, las puntuaciones actuales sirven de termómetro para que nos hagamos una primera idea de cuál puede ser el resultado final.