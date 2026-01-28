A qué hora es la preliminar anulada del COAC 2026: horario, cómo seguir online y orden

El Carnaval de Cádiz finalizó ayer martes su fase preliminar, aunque lo cierto es que queda una que se recupera hoy una que quedó pendiente hace algunos días. Recordemos que la sesión del 19 de enero del COAC 2026 (la novena de las 17 que se celebran) quedó suspendida entonces debido a la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Así, tal y como anunciaron los organizadores, se celebra finalmente hoy miércoles 28 de enero en el Gran Teatro Falla. La fecha estaba inicialmente reservada como jornada de descanso antes de que empiece la fase de cuartos el viernes, pero el aplazamiento obligó a ajustar el calendario de modo que todas las agrupaciones pudieran mantener su pase en igualdad de condiciones.

El objetivo del Ayuntamiento y de los colectivos del Carnaval fue siempre reubicar esta función sin perjudicar a los grupos que ya tenían todo preparado para cantar aquel día. Por eso, la sesión se recupera hoy con el mismo orden previsto y en un horario especial. La decisión se tomó tras un proceso de diálogo que se prolongó durante la tarde del 19 de enero y que acabó cristalizando en un acuerdo unánime entre representantes municipales y del COAC. Con esta función, el concurso cerrará definitivamente las preliminares adultas, a la espera de que el jurado publique la lista de agrupaciones clasificadas para los cuartos de final. Antes, toca volver al Falla para vivir una sesión atípica por las circunstancias, pero muy esperada por quienes siguieron aquella jornada marcada por la incertidumbre.

¿A qué hora es la preliminar aplazada del COAC 2026?

La sesión aplazada del 19 de enero se celebra hoy, 28 de enero, a las 20:30 horas en el Gran Teatro Falla, tal y como acordaron Ayuntamiento, colectivos del Carnaval y grupos afectados.

No afecta al resto del calendario:

El 29 de enero se mantiene la sesión juvenil prevista.

La semifinal juvenil se divide entre hoy a las 16:00 (cinco agrupaciones) y el día 30 a la misma hora.

Recordemos que ese 30 de diciembre es también el día en el que arranca la fase de cuartos de las agrupaciones adultas y que durará hasta el 5 de febrero.

Cómo seguir online la preliminar recuperada

La sesión recuperada de hoy miércoles 28 de enero, puede seguirse, igual que el resto del concurso, a través de las plataformas oficiales del Ayuntamiento de Cádiz, los canales autonómicos que cubren el COAC y los medios digitales que realizan retransmisión en directo. Además, el minuto a minuto estará disponible en redes sociales y en las crónicas habituales de los diarios especializados. Desde Okdiario publicaremos los puntos de esta última fase preliminar en cuanto se den a conocer, y con suerte ya podremos saber cómo queda la clasificación y cuáles son las agrupaciones que van a pasar a cuartos.

Orden de actuación de la preliminar aplazada del COAC 2026

El pase se mantiene exactamente en el mismo orden que estaba previsto para el 19 de enero. Actúan un total de siete agrupaciones:

Coro La Marinera (En 2025: El Grimorio)

(En 2025: El Grimorio) Comparsa La última cuerda (En 2025: Las costuras del alma)

(En 2025: Las costuras del alma) Chirigota Los que se lo llevan calentito (En 2025: Tik Tok)

(En 2025: Tik Tok) Comparsa El hombre de hojalata (En 2025: El corazón de Cádiz)

(En 2025: El corazón de Cádiz) Comparsa El patriota

Chirigota Mírala cara a cara (En 2025: Pá colgaera la mía)

(En 2025: Pá colgaera la mía) Comparsa Los humanos (En 2024: La oveja negra)

Con estas siete agrupaciones, el Falla completará hoy un pase que en su momento tuvo que detenerse cuando ya había grupos maquillados, vestidos y listos para salir a escena.

Qué pasa con las entradas de la sesión aplazada

Las personas que adquirieron su entrada para el 19 de enero podrán usar ese mismo ticket hoy, 28 de enero, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. También se habilita la posibilidad de solicitar devolución para quienes no puedan asistir. En juveniles, quienes tenían entrada para el 28 podrán acudir tanto hoy como el 30, dado que la semifinal se ha dividido en dos jornadas para poder encajar el nuevo calendario.

Por qué se aplazó la sesión: así fue la decisión

La noche del 19 de enero quedó suspendida tras la tragedia ferroviaria ocurrida en Córdoba, que dejó numerosas víctimas. La decisión llegó después de un día complicado en el que el Ayuntamiento, colectivos del Carnaval y agrupaciones mantuvieron varias reuniones para valorar cómo actuar.

El alcalde, Bruno García, y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, explicaron entonces que la suspensión obedecía a un ejercicio de solidaridad y respeto hacia las víctimas y sus familias. La medida contó con consenso unánime y obligó a replantear la agenda del COAC para no perjudicar a los grupos que ya estaban preparados para actuar esa noche.

También se puso sobre la mesa la necesidad de compensar económicamente a las agrupaciones afectadas, muchas de ellas desplazadas y con gastos ya asumidos en maquillajes, transportes o montaje de decorados. La Asociación de Autores y otros colectivos se ofrecieron a colaborar con fondos propios para apoyar a los participantes.