Guía completa del COAC 2026: agrupaciones, actuaciones, clasificación, entradas y mucho más

El COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) del Carnaval de Cádiz 2026 ya ha comenzado. Desde el pasado 11 de enero se están celebrando en el Gran Teatro Falla las fechas preliminares, que se celebrarán hasta el 27 de este mes. Las mejores chirigotas, comparsas, coros y cuartetos del Carnaval de Cádiz quieren estar en la gran final del COAC 2026, que se celebrará el próximo 13 de febrero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el COAC 2026.

Después de la Navidad, como suele ser habitual desde hace décadas, llega el COAC del Carnaval de Cádiz. Durante las próximas semanas, las mejores agrupaciones de la zona sacarán a relucir su repertorio en el Gran Teatro Falla, que acoge el certamen de chirigotas, comparsas, coros y cuartetos que se dividirán en tres categorías: adultos, juvenil e infantil. Todos ellos competirán hasta el próximo 27 de enero en las fechas preliminares; entre el 30 de enero y el 5 de febrero se celebrarán los cuartos de final, las semifinales entre el 8 y el 11 del próximo mes y la gran final COAC 2026 será el 13 de febrero.

Qué agrupaciones participan en el COAC 2026

En el COAC 2026 participarán 180 agrupaciones que se dividen de la siguiente manera: 124 adultas, 38 infantiles y 18 juveniles.

Agrupaciones cabezas de serie

Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción).

Los Antiguos

Los Cadisapiens (La involución)

Los camper del sur

Los que van a coger papas

Nos hemos venío arriba

Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Ssshhhhh!!

El desguace

El hombre de hojalata

El manicomio

La Camorra

Los locos

Los invisibles

OBDC, me quedo contigo

ADN

El sindicato

La carnicería

La esencia

Las mil maravillas

Los mentirosos

Los latin king de la calle Paskin

¡Que no vengan!

Comparsas

4: Mindundi (Eugenio Sosa, Félix López y Francisco Millán / Isla Cristina).

5: Los pájaros carpinteros (Nene Cheza y Canijo de Carmona / Cádiz).

6: La Camorra (Marta Ortiz / Cádiz).

7: El verdugo (Daniel Heredia/Vilches).

8: El hombre de hojalata (Rafael Pastrana y Marcos Pastrana / Cádiz).

13: El desguace (García Argüez y Raúl Cabrera / Cádiz).

15: Los fantasmas (David ‘Principito’ / Cádiz).

22: Los Locos (Piru y Tomate / Cádiz).

24: La Biblioteca (Manolín Santander y Manuel Cornejo / Cádiz).

26: Los trapos sucios (M. A. Calderón, J. Luis Pinto y J. María Durán / Algeciras).

127: Cadirvana (Selu Torres y Óscar Mosteiro / Conil de la Frontera).

Chirigotas

Coros

21: El sindicato (Antonio Rivas, Canijo de Carmona y Julio Pardo / Cádiz).

25: Café Puerto América (Ramón Ruiz y Paco Mora / Cádiz).

30: Las gladitanas (José Manuel Pérez, Yurena Reyes, Manuel Varo y José Manuel Cardoso).

37: Las mil maravillas (Antonio Bayón, Rubén Cao / Cádiz).

39: Tu Muralla (Sergio Molina y Jesús García / Sevilla).

41: ADN (Luis Rivero y Juanma Moreno / Cádiz).

Cuartetos

50: ¡Que no vengan! (M. Ángel Moreno / Cádiz).

60: El despertar de la fuerza. Abre el ojete (David Reyes / Córdoba).

67: Los latin king de la calle Paskin (Manu Peinado / Cádiz).

121: Crónica de una muerte más que anunciada (Antonio Beiro / Cádiz).

138: La pandilla inclusiva (Álvaro Galán y Francisco M. Luque / El Puerto).

166: Los 3 cuarteteros y un aprendiz porculero (Manuel J. Gómez y José Carlos Aguilar)

181: ¡Que vengan! (Fran Pastrana, Agustín Casado y David Corrales / Cádiz).

Fechas y horarios de las actuaciones del COAC 2026

El COAC 2026 arrancó el pasado 11 de enero y se extenderá en rondas eliminatorias hasta el próximo 13 de febrero, cuando se celebrará la gran final. Las fechas serán las siguientes:

Fechas preliminares COAC 2026: del 11 al 27 de enero.

Fechas Cuartos de Final COAC 2026: del 30 de enero al 5 de febrero.

Fechas Semifinales COAC 2026: del 8 al 11 de febrero.

Fechas Gran Final COAC 2026: 13 de febrero.

Los horarios de las fases preliminares serán del 11 al 27 de septiembre a partir de las 20.00 horas. Por ejemplo, el orden de actuación para este viernes 16 de enero es el siguiente:

Coro – La viña del mar

Comparsa – El verdugo

Chirigota – Los antiguos

Cuarteto – Crónica de una muerte más que anunciada

Chirigota – La purga: los que no pasan

Comparsa – Cadirvana

Chirigota – ¡A quién le importa!

Cuándo es la final del COAC 2026

La Gran Final COAC 2026 se celebrará el 13 de febrero en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

Cómo funciona la clasificación del COAC 2026

Entre el 11 y el 27 de enero se disputarán las fases preliminares del COAC 2026, en las que accederán a cuartos de final seis cuartetos, 10 coros, 20 comparsas y 20 chirigotas. Una vez en cuartos de final, los puntos obtenidos se arrastran para todo el torneo. «Las agrupaciones pueden repetir piezas fijas (presentación y popurrí en el caso de coros, chirigotas y comparsas; si el cuarteto lleva popurrí, también puede hacerlo). Todos pueden repetir estribillo durante todo el COAC», informan desde la organización.

A semifinales pasarán 32 agrupaciones divididas en 10 comparsas, 10 chirigotas, siete coros y cinco cuartetos. «Una vez finalizada la última actuación de Semifinales, el jurado del COAC deliberará y hará público el fallo de las agrupaciones que pasan a la Gran Final, en la conocida como ‘noche de cuchillos largos’, por la tensión que se vive este día tan especial para el mundo del Carnaval de Cádiz», informan sobre una ronda en la que las chirigotas, comparsas y coros están obligados a estrenar dos piezas de pasodoble y dos cuplés.

«Hasta un máximo de 16 agrupaciones podrán pasar a la Gran Final (cuatro por modalidad). Aun así, el jurado puede estimar pasar únicamente 3, 2, 1 o ninguna de una modalidad en concreto si no obtienen el puntaje mínimo estipulado para esa fase», dicen desde el COAC 2026. «En esta ocasión, las chirigotas, comparsas y coros pueden repetir una de las piezas de pasodoble y cuplé si lo desean, siendo la otra obligatoriamente inédita. En el caso del cuarteto, se le permite repetir parte de la parodia o tema libre de otras fases mientras mantenga otro porcentaje inédito», apuntan sobre las condiciones de la final.

Entradas para COAC 2026: precios y cómo comprarlas

A día de hoy, todas las entradas para el COAC 2026 están agotadas y solo se pueden conseguir algunas para la gran final del próximo 13 de febrero. Se pueden conseguir en los siguientes canales:

Punto de venta general: Taquillas del Ayuntamiento de Cádiz.

Prioridad: El Ayuntamiento ha decidido favorecer la venta en taquilla física para facilitar el acceso al público gaditano.

Cupos especiales: Las entradas para mayores, personas con movilidad reducida, discapacidad o problemas auditivos/visuales se venden simultáneamente en las taquillas del Gran Teatro Falla.

Los precios son los siguientes:

Paraíso: 45 euros.

Anfiteatro: 70 euros.

Delantero, anfiteatro y palco segundo: 80 euros.

Butaca, palco platea y palco principal: 95 euros.

Tipos de agrupaciones: chirigotas, comparsas y coros

Tipos de agrupaciones: chirigotas, comparsas y coros