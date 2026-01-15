Guía del COAC 2026: fechas, orden de actuación, agrupaciones y categorías

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla ya está en marcha y Cádiz vuelve a vivir ese ambiente de carnaval que es tan suyo y en el que cada noche pasan decenas de grupos con la ilusión de estrenar repertorio y sorprender al público. El COAC 2026 arrancó el 11 de enero y lo hizo con fuerza, con varias cabezas de serie en los primeros días y con un teatro pendiente de lo que pueda ocurrir en comparsas, donde se espera un duelo especialmente comentado entre Antonio Martínez Ares y Jesús Bienvenido.

Aunque la fase preliminar es la más larga, también es la más esperada por muchos aficionados ya que es el momento en el que se puede ver de nuevo, y un año después de la última edición a las comparsas, con sus novedades, músicas, nuevos proyectos y los regresos más comentados. Para esta edición del COAC 2026, el concurso ha reunido a 179 agrupaciones entre adultos, infantiles y juveniles, una cifra que vuelve a demostrar la dimensión del Carnaval de Cádiz como gran cita cultural del inicio de año. De este modo, el certamen ya se mueve y avanza por sus primeras sesiones y ya se conocen los grupos que han pasado por las tablas en estas jornadas iniciales. A continuación, repasamos todo lo que necesitas saber sobre el COAC 2026: fechas clave, categorías y orden de actuación de las preliminares, además de las fases posteriores del concurso.

Fechas del COAC 2026

El certamen comenzó el domingo 11 de enero con las preliminares de adultos, que se extenderán hasta el 27 de enero. A partir de esa fecha, el concurso irá entrando en sus diferentes fases: cuartos de final del 30 de enero al 5 de febrero; semifinales del 8 al 11 de febrero; final juvenil el 6 de febrero; final infantil el 7; y la Gran Final de adultos el viernes 13 de febrero, que pondrá el broche definitivo al concurso.

En la categoría infantil, las semifinales se celebran los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, y 1 de febrero en horario matinal. En juveniles, las semifinales están fijadas para los días 28 y 29 de enero en horario de tarde.

Cuántas agrupaciones participan en el COAC 2026

En total, el concurso reúne a 179 agrupaciones:

123 adultas, repartidas en 18 coros, 53 comparsas, 45 chirigotas y 7 cuartetos.

repartidas en 38 infantiles , con un coro, diez comparsas, quince chirigotas y doce cuartetos.

, con un coro, diez comparsas, quince chirigotas y doce cuartetos. 18 juveniles, que incluyen un coro, cinco comparsas, siete chirigotas y cinco cuartetos.

La mayor expectación se concentra este año en comparsas, por el regreso de Martínez Ares con ‘Los humanos’ y la participación de Jesús Bienvenido con ‘DSAS3’, dos proyectos que ya acaparan titulares desde antes del inicio del certamen.

Orden de actuación en las preliminares de adultos

A lo largo de estas primeras noches, han ido pasando agrupaciones muy esperadas. El domingo 11, la sesión inaugural llegó con un nivel alto desde el principio, con el coro ‘Al lío’ abriendo la función y la comparsa ‘El desguace’ como primer gran reclamo de la edición (con la presencia de Andy del dúo Andy y Lucas). También destacaron las chirigotas ‘Los hombres de Paco’ y ‘Los semicuraos’, además de la comparsa barreña ‘Los artificiales’, que dejó buenas sensaciones.

La segunda jornada, celebrada el lunes 12, trajo como gran atractivo al coro ‘El sindicato’ referencia en su modalidad. También despertaron interés las chirigotas ‘Los Camerún de la Isla’ y ‘To pa mí’, junto a la comparsa onubense ‘’La ciudad prohibida’, que debutaba en el Falla y logró captar la atención del público.

El martes 13 fue una sesión más tranquila sobre el papel, aunque siempre hay margen para la sorpresa. La chirigota de Écija, cabeza de serie, presentó ‘Nos hemos venío arriba’ en su tercer año consecutivo como semifinalista, mientras que en comparsas regresó el grupo de Javi González con ‘Los del escondite’, muy esperado tras un año de ausencia.

La del miércoles 14 llegó con una de las noches de mayor nivel medio. La comparsa ‘El manicomio’, uno de los proyectos más seguidos del relevo generacional, cumplió expectativas, y la chirigota ‘Los robins’ marcó el regreso de Rober Gómez con un proyecto propio. El coro de Chiclana abrió una función en la que también llamaron la atención comparsas como ‘El desvelo’ y ‘Los fantasmas’.

Y la de hoy jueves 15 de enero, será una sesión potente, con dos cabezas de serie: el coro ‘ADN’ y la chirigota ‘Los cadisapiens (la involución)’. También desfilará la comparsa ‘La hipócrita’, una de las que ya se han ganado su sitio en el concurso. La noche se completará con agrupaciones aspirantes a cuartos como ‘Culpable’ o ‘Los trapos sucios’’ además de una chirigota llegada desde Tenerife, una rareza en la historia reciente del certamen.

Fases siguientes del concurso

Una vez superadas las preliminares, un máximo de 56 agrupaciones adultas accederán a los cuartos de final. De ahí saldrán 32 semifinalistas, repartidos entre coros, comparsas, chirigotas y cuartetos. Del 8 al 11 de febrero, el Falla vivirá esas cuatro noches intensas que darán paso a las finales de infantiles y juveniles antes de llegar al gran desenlace.

El 13 de febrero, la ciudad volverá a detenerse para seguir la Gran Final de adultos, una cita que, si se cumplen las expectativas, podría protagonizar uno de los enfrentamientos más comentados de los últimos años en comparsas. Pero hasta entonces quedan muchas noches de comparsas, coros, estrenos, sorpresas y ese ambiente único que hace del COAC uno de los grandes eventos culturales del año en Cádiz.