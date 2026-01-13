Andy se cuela en el Carnaval de Cádiz para lanzar puyas a Lucas: «Los dos a piñas»

2025 terminó con el culebrón de Andy y Lucas, una separación que, en un principio, iba a ser obligada por la enfermedad cardiaca de Lucas, pero que terminó con las acusaciones del Andy hacia el que fuera su amigo y compañero durante 20 años. Tras terminar su gira de despedida, también de manera polémica, el artista anunció su debut como cantante en solitario y no dudó en sacar a la luz los trapos sucios de su etapa como dúo, denunciando que no recibía el trato y el reconocimiento económico que merecía. Ahora, en 2026, cuando todo parecía haberse calmado, el gaditano aprovecha el Carnaval de Cádiz para volver a subirse a un escenario a lanzar puyas a su ex compañero.

Parecía que los reproches iban a terminar con la publicación de Marioneta, el primer single en solitario de Andy, pero no es así. Su primera vez en subirse a un escenario en 2026 ha sido gracias a su participación en la comparsa El Desguace, que no ha dudado en incorporar a sus letras esta separación que ha mantenido a toda España pendiente. En concreto, hablan de un momento muy delicado ocurrido el pasado verano, en el que los dos integrantes del dúo estuvieron a punto de llegar a las manos, aunque aseguran que eso nunca ocurrió y que su equipo les paró antes de que llegase la sangre al río.

Al escenario del mítico teatro Falla, en el que se celebra el COAC 2026, se ha subido con sus compañeros y en la letra de su cuplé se hablaba de la separación de una pareja que intenta salvar su relación acudiendo a terapia después de 20 años juntos. Algo que para muchos puede recordar a los cantantes.

En la letra se dice que es el terapeuta el que les recomienda hacer planes juntos para recuperar la magia del amor, momento en el que no se cortan y hablan claro del mítico dúo: «Pues el Andy ha estado 20 años así con el Lucas y han acabado los dos a piñas», una frase que hizo que todo el público presente en las preliminares se partiese de risa.

Otra de las agrupaciones, en este caso la chirigota Los Hombres de Paco, también ha metido este culebrón entre sus letras. En un momento dado, hablan del mucho frío que los clientes de los supermercados Súper Carmela (una conocida cadena de tiendas que es muy popular en el sur de España) pasan en sus establecimientos.

Aprovechando el momento, añadieron que más frío iba a pasar el propio Lucas cuando escuchara a su ex compañero Andy participar en una agrupación en el carnaval. Ambos son gaditanos y es seguro que el mencionado seguirá las chirigotas, aunque no le quedará más remedio que tomárselo con humor.

Andy ya prepara sus actuaciones en solitario

Tras su paso por los Carnavales de Cádiz, el ex componente de Andy y Lucas comenzará a dar sus primeros conciertos en solitario. En ellos, además de sus primeras canciones en solitario, ya ha anunciado que cantará los clásicos del dúo, algo que volverá a traer polémica, aunque legalmente pueda hacerlo, como ocurre con Leire Martínez y las canciones de La Oreja de Van Gogh. Por el momento tiene cerradas dos fechas: el 20 de abril en Madrid y el 31 de mayo en Valladolid.