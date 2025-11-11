Letra completa de ‘Marioneta’, el primer single en solitario de Andy tras Andy y Lucas

No es ningún secreto que Andy, el que fuese integrante de Andy y Lucas, ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores. Entre otras cuestiones porque, tras haber puesto punto y final a su etapa en este dúo musical, ha querido centrarse de lleno en su carrera como solista. El pasado lunes 10 de noviembre, coincidiendo con su visita a El Hormiguero, el gaditano estrenó Marioneta, el que es su primer sencillo en esta nueva etapa de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Eran muchas las expectativas que había respecto a este single, pero, como era de esperar, ha conseguido superarlas con creces.

Desde el primer momento, muchas son las personas que han asegurado que Marioneta habla de su enfrentamiento con Lucas durante los últimos meses. Lo que es un hecho es que el propio Andy ha recalcado, en numerosas cuestiones, que eso es producto de la casualidad, puesto que, en realidad, Marioneta refleja una historia de desamor. Lo que es un hecho es que esta canción es el punto de inflexión de la trayectoria profesional de Andy, así como el inicio de su prometedora carrera como artista en solitario. Algo que, desde luego, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente!

Letra de ‘Marioneta’, de Andy

Al fin llegó el momento que tanto esperaba

Para estar contigo a solas y mirarnos a la cara

Quiero dar un paso al frente

Porque ya nada me calla

El silencio cumplió su tiempo

Y ahora no me faltan ganas

Te doy las gracias por todo este tiempo

Y por abrirme los ojos

Me dejé tratar como una marioneta

Y sentirme a tu antojo

Pero mi alma ahora grita: ¡Voy a cambiarlo todo!

Quién eres tú para jugar con mis sueños

Quién eres tú para hablar de sentimientos

Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo

Olvídate de mi persona porque para ti no existo

Eres tan poca cosa para mí

Tú quédate con tu egoísmo

Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas

Tú ya lo sabes de sobra, tengo un as debajo de la manga

Por si tú me fallas, por si tú me faltas

Ahora tengo mil motivos para tomar la palabra

Para todo el mundo fue creíble nuestra historia

Pero mi mente no perdona y no se borra de mi memoria

Tantos desprecios por tu parte que no merecían mi persona