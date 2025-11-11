Andy desvela en ‘El Hormiguero’ toda la verdad sobre su pelea con Lucas: «Nos dijimos de todo»

El pasado lunes 10 de noviembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la primera entrega de El Hormiguero de la semana. Era una fecha clave, puesto que La Revuelta contaba con Rosalía para presentar su nuevo álbum, pero el equipo de Pablo Motos no quiso quedarse atrás, por lo que tuvo como invitado a Andy, ex integrante de Andy y Lucas. El gaditano se pasó por El Hormiguero para presentar Marioneta, su primer single en solitario. De esta forma, no solamente se sinceró sobre esta nueva etapa a nivel profesional, sino que también rompió su silencio respecto a las distintas desavenencias que ha tenido con Lucas. Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos quiso preguntar a su invitado por Marioneta, su nuevo single, así como el disco que verá la luz próximamente y que llevará por título Solo. «No nos hemos comido mucho la cabeza», comentó Andy.

«En algún momento pensarías en llamarlo ‘Hasta luego, Lucas’», bromeó el presentador de El Hormiguero. El artista se sinceró al respecto: «Me lo han propuesto, pero por respeto a él y a su familia, que sé que no lo están pasando bien… No es plato de buen gusto hablar mal del que era mi socio, mi compañero». Fue entonces cuando el gaditano confesó que, poco a poco, su participación en el dueto fue menguando en el ámbito musical, hasta tal punto de que fue completamente apartado de toda decisión artística: «Cuando empecé yo participaba en todo lo musical y fui perdiendo protagonismo, hasta que desaparecí y mi vida es la música». Y añadió: «Y cuando desapareció lo musical yo iba por dinero. Yo me metía en el estudio y a la otra parte no le gustaba como montaba los temas y por no tener discusión eso se fue al garete…»

Respecto a Marioneta, Pablo Motos hizo una apreciación: «No te has hecho un Shakira». Algo por lo que Andy quiso pararle los pies: «A ver… no seamos mamones, que nos metemos en un lío», comenzó diciendo, temeroso de que sus palabras pudiesen llegar a tener consecuencias legales. «En la canción hay cosas que pueden parecer cosas que he pasado y he sentido… Uhm… ha coincidido», añadió.

La verdad sobre la pelea de Andy y Lucas

Acto seguido, quiso aclarar algo respecto a su vínculo con el que fuese su compañero en Andy y Lucas: «Hemos tenido momentos buenos y malos, a Lucas le tengo que agradecer muchas cosas. Yo he tenido problemas económicos y él me ha ayudado». Fue entonces cuando se sinceró sobre el dinero que no le llegaba e, incluso, cómo Lucas puso a su nombre muchas de las canciones míticas del dúo. Por si fuera poco, dio detalles de la gran bronca que marcó un antes y un después en su vínculo.

«La peor etapa ha sido estos últimos tiempos, desde que tuvimos la pelea de verdad en mayo, que físicamente no nos tocamos, pero eso no fue de amigos», comenzó explicando Andy. En un concierto de su última gira como dúo, el artista trató de rebajar la tensión animando el concierto con bromas. Algo que no gustó en absoluto a Lucas.

«Yo le veía muy agobiado, muy nervioso. Nos subimos al escenario y yo me puse a decir tonterías, para animar. En un momento dado me dijo ‘cállate ya la boca, que tenemos que ser unos profesionales’. Me pegó una bronca que parecía mi padre», recordó. «Al bajarnos del escenario ya nos enfrentamos, no nos tocamos, pero nos faltó poco, nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados», añadió.

Lejos de que todo quede ahí, Andy fue mucho más allá: «Acabé en el hospital, pero no fue porque él me agrediera. Días antes me había hecho daño jugando al fútbol. Le vi venir hacia mí y en ese momento nos separaron y en ese encontronazo quise tirar para adelante y me acabé de romper».

Andy se pronuncia sobre la nariz de Lucas

Como era de esperar, Pablo Motos quiso preguntar al artista si conocía la verdadera historia sobre la nariz de Lucas. Fue entonces cuando el invitado de El Hormiguero confesó no saber la realidad de lo sucedido: «A ver, yo no soy traumatólogo, pero cuando le vi por primera vez me dijo que no se había hecho las curas y demás, y le dije que no pasaba nada. Luego fue empeorando, y no sé la verdad realmente». Y añadió: «Tengo mis sospechas, pero igual que todo el mundo. No te puedo decir porque no tengo las pruebas, pero puede ser un poco extraño, presuntamente», aclaró.