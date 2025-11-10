El origen de la enemistad entre Andy y Lucas: deudas e infidelidades

Andy y Lucas han dejado para el recuerdo algunas de las canciones más exitosas y que quedan en el recuerdo de millones de fans. La suya era la historia de dos amigos de toda la vida que encontraron el camino para triunfar en la música, pero todo ha saltado por los aires y en los últimos meses sólo se habla de una enemistad, tanto que su concierto de despedida fue el centro de todas las miradas para saber cómo estaba la relación entre ellos. El gesto que confirmaba todas las sospechas es que apenas unas horas después de su ‘adiós’, Andy anunciaba a todos los medios que comenzaría su proyecto en solitario, casi sin dar tiempo a llorar su despedida.

En el año 2023 el dúo anunciaba su gira de despedida y explicaban que debían tomarse un descanso por los problemas cardiacos de Lucas, pero siempre dejando claro que sus caminos no se separarían y que era un descanso obligado. Pero ese cariño casi de hermanos se ha ido resintiendo con el paso del tiempo y por culpa de un triángulo amoroso en el que Andy no tendría nada que ver, pero que le habría terminado afectado de lleno.

Según los datos que se conocen, el productor del grupo descubrió que su mujer le estaba siendo infiel con Lucas, pillando infraganti a la pareja en uno de sus encuentros sexuales. Como era lógico, el productor cortó de inmediato su relación laboral con el dúo, algo que no gustó nada a Andy, que le dejó muy claro su enfado a su compañero.

Este momento sería el punto en el que esa amistad comenzó a resquebrajarse. Además, también habría sido un cambio por completo de vida para Lucas, que rompió su relación con Soraya, su anterior pareja, para comenzar una nueva vida con María José, la mujer con la que le fue infiel y que era la esposa del productor del grupo.

Esta información la lanzaba Marta Riesco desde el programa No somos nadie, que durante semanas ha demostrado tener buenas fuentes, ya que fue la primera que aseguró que Andy había decidido comenzar carrera en solitario y que estaba preparando un disco, algo que se ha ido confirmando con el paso del tiempo.

Los embrollos sentimentales de Lucas hicieron que su compañero dejase de tener confianza en él, tanto que al final de la gira se ha llegado a hablar de enfrentamientos antes de comenzar conciertos. El más sonado fue el rumor de que habrían tenido una pelea que habría dejado heridas visibles a Andy, aunque él se encargó de negarlo: «No existió agresión. Es falso que nos pegásemos. Lucas no me tocó», dijo al programa D Corazón, de TVE.

A esto hay que sumar la entrevista en la que Lucas dejó en muy mal lugar a su amigo, donde aseguraba que tenía que ser él quien se encargase de toda la parte de gestión del grupo, ya que su amigo del alma era incapaz. Este final se ha visto empañado ante las informaciones del programa Vamos a ver, que asegura que Andy no habría cobrado por su último concierto en Madrid y que daría por perdido ese dinero, culpando directamente a su compañero de no pagarle.